Basket Promozione vittorie pesanti per Cucciago, Lurate Caccivio e Villa Guardia

Pallacanestro Minors risultati

Basket Promozione si sono giocati i primi tre incontri del girone Como2.

Basket Promozione stasera si chiude il programma con Albavilla-Alebbio Como alle ore 21.30

Si è aperto ieri sera il 4° turno d’andata del girone Como 2 del campionato di Basket Promozione maschile. Gli anticipi hanno visto il nuovo successo dei Cucciago Bulls che vincendo il derby contro Senna mantengono la vetta con Villa Guardia che invece ha espugnato il campo dell'Antoniana Como. Importante vittoria anche per la Kaire Sport Lurate Caccivio di coach Davide Corti che ha stoppato in casa il Gigante Inverigo per 43-30. Questa sera si chiude il programma con il posticipo di Albavilla dove i Gladiatori locali di coach Angelo Delfinetti ospitano il fanalino di coda Alebbio con l’obiettivo di rialzarsi dopo dopo la sconfitta con l’Inverigo e provare a raggiungere così a quota 6 punti in vetta Villa Guardia e Cucciago Bulls.

Questo il cartellone completo del 4° turno Como2

Giovedì 11 Antoniana-Villa Guardia 73-81, Cucciago Bulls-Senna 67-56, Lurate Caccivio-Il Gigante Inverigo 43.30; venerdì 12 Albavilla-Alebbio.

La classifica aggiornata del girone Como2

Cucciago Bulls, Villa Guardia 6; Albavilla, Inverigo, Lurate Caccivio 4; Antoniana 2; Alebbio, Senna 0.

Così il cartellone del prossimo 5° turno girone Como 2

Giovedì 18 ore 21-30 Antoniana-Lurate Caccivio; venerdì 19 ore 21.30 Senna-Albavilla, Alebbio-Il GIgante Inverigo, Villa Guardia-Cucciago Bulls.