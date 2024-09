Basket; scattato il campionato DR1 vince solo Rovello, ko Appiano, Inverigo e Cabiate

Si è aperto ufficialmente il campionato di basket di Division Regionale 1 che vede al via anche cinque squadre squadre lariane.

L'inizio

Pronti via e i debutti però hanno regalato successo e due punti solo al Rovello Porro di coach Luca Rossini che ha espugnato Civate mentre ko sono finite in casa Inverigo e Appiano rispettivamente contro Nibionno e Morbegno, sconfitta esterna invece per il Cabiate caduto sul campo del Calolziocorte.

I tabellini delle lariane

Indipendente Appiano - Morbegno 70 66 - 77 (11-19, 27-40, 45-59)

Indipendente Appiano : Lanzi Lorenzo 19, Molteni Matteo 14, Rossi Marco 12, Corno Alessandro 8, Fabbian Alessandro 7, Galasso Riccardo 6, Ferloni Simone 0, Magatti Leonardo 0, Turabi F. 0, All. Brunati Fabio

Carpe Diem Calolziocorte - Pallacanestro Cabiate 64 - 49 (16-7, 37-22, 50-32)

Cabiate : Marchetti Federico 10, De Donà Lorenzo 8, Tamsna 7, Orsi Mattia 6, Passero Davide 4, Pessina Daniele 4, Ruzzon Marco 4, Bloise Mattia 3, Girardi Nicolò 3, Sirtori Vittorio 0, Arienti Andrea ne, All. Scotti Stefano

Il Gigante Inverigo - Basket Nibionno 58 - 64 Parziali 21-24, 29-34, 41-48

Il Gigante Inverigo : Di Iorio Gabriele 16, Terraneo Mattia 15, Cappelletti Simone 6, Raimondo Giorgio 6, Bianchini Emanuele 4, Butta Simone 3, Dioguardi Manuel 3, Albenga Alessandro 2, Carcano Nicolò 2, Zappa Lorenzo 1, Meroni Giacomo 0, Moltrasio Aronne 0, All. Gorla Riccardo, Ass. Ciceri Alessandro

Programma del 1° turno d'andata girone Est C

Indipendente Appiano - Morbegno 70 66 - 77, Calolziocorte - Pallacanestro Cabiate 64 - 49, Giovanile Civatese - Basket Rovello 60 - 68 , Il Gigante Inverigo - Basket Nibionno 58 - 64, Pob Binzago - CSC Cusano Milanino 83 - 78; domenica 29 ore 18 Sportiva Sondrio - Paderno Dugnano, Le Bocce Erba - Italcontrol Team 86 Villasanta.