Basket serie C: alla pausa Cermenate a un passo dal podio, Cantù in crescita, Rovello nelle retrovie  

Con il posticipo natalizio vinto dal Varedo contro Cusano si è chiuso il 3° turno di ritorno del girone Ovest A del campionato di basket serie C che vede protagoniste anche tre squadre nostrane. Qualche giorno di vacanza per Virtus Cermenate, Gorla Cantù e Rovello Porro che ripartiranno in campionato il 6 gennaio nel giornata dell'Epifania quando giocheranno il primo turno del nuovo anno tutte in casa.

Il punto alla pausa

Intanto come detto è andato in archivio il 2023 con la Virtus Cermenate di coach Gilberto Spinelli che con l'ultima vittoria esterna si è confermata nei piani alti come quarta forza del girone a quota16 e così tiene aperta la porta per entrare nelle prime tre posizioni nonostante in questa prima parte di stagione sia stata fortemente condizionata da infortuni e assenze. A due lunghezze da Cermenate si trovano i giovanotti del Gorla Cantù che hanno chiuso l'anno in grande crescita sul doppio fronte serie C e Under19 Eccellenza sotto la guida esperta di coach Guido Saibene. Più attardata la matricola Rovello Porro che si trova al penultimo posto a quota 6 punti ed è reduce da sei sconfitte di fila. Una serie negativa che la squadra di coach Luca Rossini vorrà spezzare già il 6 gennaio quando in casa ospiterà il Novate.

Risultati del 14° turno, 3° ritorno del Girone Ovest A

Venerdì 15 ore 21,15 Venegono-Cantù 78-84; sabato 16 dicembre ore 21 Virtus Luino-Rovello Porro 86-61, Casoratese-Varese Academy 63-72; domenica 17 ore 18 Novate-Virtus Cermenate 60-64; mercoledì 20 Varedo-Cusano 81-73.

Classifica aggiornata del Girone Ovest A

Casoratese 22; Varese Academy 20; Marnatese 18; Virtus Cermenate 16; Gorla Cantù, Varedo 14; Venegono, Novate 10; Rovello Porro, Cusano 6; Virtus Luino 4.

Programma del 15° turno, 4° ritorno del Girone Ovest A

Sabato 6 gennaio ore 18 Rovello Porro- Novate, ore 21 Virtus Cermenate-Virtus Luino, Gorla Cantù-Cusano, Marnatese-Casoratese, Varese Academy-Varedo.