Arriva dall'Olimpia Milano il nuovo coach della Virtus Cermenate

La notizia era nell'aria da qualche giorno ma ora è arrivata l'ufficialità: la Virtus Cermenate ha un nuovo capo allenatore per la prima squadra di serie C 2024/25.

La scelta del club gialloblù è ricaduta su Edoardo Pogliaghi 30enne tecnico lecchese classe 1994 proveniente niente meno che dall'Olimpia Milano dove ha trascorso gli ultimi 9 anni tra le formazioni del settore giovanile fino a collaborare con la prima squadra di serie A.

«Ora - dice il neo tecnico gialloblù - sono pronto e carico per cominciare questa nuova esperienza in Virtus che rappresenta di fatto anche la mia prima da capo allenatore su una panchina senior. Dopo 9 anni in Olimpia, dove ho avuto la possibilità di crescere prima come assistente poi da capo allenatore nel settore giovanile anche a grandi livelli, per arrivare anche a collaborare con la prima squadra dando una mano nelle video analisi e negli allenamenti individuali. Un'esperienza importante che mi ha maturato molto ma ora sentivo la voglia e il desiderio di fare un nuovo step nella mia carriera. La possibilità mi è stata offerta dalla Virtus e dall'amico Roberto Anzivino che ho avuto come compagno di squadra anni fa a Lecco e ora ritrovo da direttore sportivo a Cermenate. Per me è un ritorno in Brianza dove avevo giocato da ragazzino Under14 nelle fila della Pallacanestro Cantù allenato da coach Luca Rossini. Adesso torno in Brianza da allenatore e non posso che ringraziare la società Virtus Cermenate per questa bella occasione. Sono già lavoro con Roberto per allestire la squadra in vista della prossima stagione per fare il meglio possibile come vuole il progetto ambizioso della Virtus. Quindi punteremo ancora su un'ossatura giovane confermando 5/6 elementi della passata stagione e poi inseriremo altri elementi nuovi per creare il giusto mix tra esperienza e gioventù. Ovviamente dovrò capire in fretta la tipologia del gioco della categoria e sono pronto ad adattarmi. Prediligo un gioco veloce e intenso ma la cosa più importante è riuscire a far rendere al meglio tutti i giocatori della rosa. Ripeto io sono già lavoro con il ds per completare al più presto il roster e voglio ripagare al massimo la fiducia della società. Sono davvero entusiasta e molto stimolato per questa nuova tappa della mia carriera».