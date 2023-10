Basket serie C: bis vincente per Cermenate, nuovo ko casalingo per Cantù

Nel terzo turno d'andata del Girone Ovest A del campionato di Basket serie C possono festeggiare due squadre lariane su tre. Bis vincente per la Virtus Cermenate di coach Spinelli che in volata ha domato la resistenza del Novate. A segno anche il Rovello Porro che contro il Luino ha conquistato il primo successo stagionale in categoria. Mastica amaro invece il Gorla Cantù che in casa ha perso in volata contro Venegono dopo essere stato a lungo avanti, ma frenato nel finale da alcune assenze importanti.

I tabellini delle lariane

Virtus Pall. Cermenate - O.SA.L. Novate: 75 - 71

Parziali 18-14, 31-29, 53-53

Cermenate: Tyrtyshnyk Antony 18, Tremolada Michele 14, Carioni Matteo 13, Verga Simone 12, Konate Ibrahim 10, Cairoli Luca 2, Camara Mamadou Diarra D. 2, Lepri Jacopo 2, Lakicevic 2, Botta Pierfrancesco. All. Spinelli

Basket Rovello - Virtus Luino: 72 - 65

Parziali 17-6, 42-25, 61-40

Rovello:Tomaselli Jacopo 16, Ronchetti Paolo 14, Olgiati Lorenzo 10, Ronchetti Andrea 9, Pozzi Alessandro 8, Donegà Luca 7, Aceti Oscar 4, Caccia Luca 2, Losa Riccardo 2, Banfi Emanuele, Cattaneo Simone, Rampoldi Davide. All. Rossini.

Gorla Team Abc Cantù - Basket Venegono: 74 - 86

Parziali 18-26, 45-50, 60-61

Gorla: Meroni Gregorio 23, Moscatelli Pietro 11, Cattaneo Luca 10, Beltrami Andrea 8, Mazzoleni Alessandro 8, Ferrari Luca 4, Mazzoleni Federico 4, Toluwa George Miracle 4, Tosetti Carlo 2, Marelli Tommaso 0, Greppi Riccardo ne, All. Saibene .

I risultati del 3° turno d’andata del girone Ovest A

Sabato 7 ottobre ore 21 Virtus Cermenate-Novate 75-71, Gorla Cantù-Venegono 74-86, Varese Academy-Casoratese 71-78; domenica 8 ore 18 Rovello Porro-Virtus Luino 72-65, Cusano-Varedo 70-86. Ha riposato Marnatese.

La classifica aggiornata del girone Ovest A

Casoratese 6; Varese Academy, Marnatese, Novate, Cermenate4; Gorla Team Abc Cantù, Rovello Porro, Venegono, Varedo 2; Virtus Luino, Cusano Milanino 0.

Il programma completo del 4° turno d’andata del girone Ovest A

Sabato 14 ottobre ore 21 Luino-Cermenate, Casoratese-Marnatese; domenica 15 ore 18 Novate-Rovello Porro, Varedo-Varese Academy, Cusano-Gorla Cantù