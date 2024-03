Basket serie C: Cantù e Cermenate debutteranno nel girone Silver Ovest sabato 9 marzo

Sono usciti i calendari ufficiali della seconda fase del campionato regionale di basket serie C. La Virtus Cermenate e il Gorla Cantù sono stati inseriti nel girone Silver Ovest e giocheranno 8 gare con l'obiettivo di provare a staccare uno dei due posti utili per accedere ai playoff. Entrambe le squadre nostrane debutteranno nella nuova fase sabato 9 marzo: Cermenate in casa contro gli Aironi di Robbio mentre il Gorla Cantù in trasferta contro la Sanmaurense Pavia.

Questo il cartellone della seconda fase girone Silver Ovest

1° turno Sanmaurense-Gorla Cantù (and 9/3, rit 13/4), Cermenate-Robbio (and 9/3, rit 14/4)

2° turno Gorla Cantù-Opera (and 16/3, rit 21/4), Settimo-Cermenate (and 16/3, rit 20/4)

3° turno Robbio-Gorla Cantù (and 24/3, rit 27/4), Cermenate-Opera (and 23/3, rit 28/4)

4° turno Gorla Cantù-Settimo (and 6/4, rit 4/5), Sanmaurense-Cermenate (and 6/4, rit 4/5)

Classifica iniziale della seconda fase Girone Silver Ovest

Gorla Cantù, Opera 10; Virtus Cermenate 8; Sanmaurense Pavia 6; Settimo, Aironi Robbio, Novate 4; Varedo 2.