Basket serie C: Cermenate all'assalto della Varese Academy per chiudere con una vittoria, Rovello a Cusano e Cantù riposa

Tutto pronto per il penultimo turno di questa prima fase del campionato di Basket serie C. Con il Gorla Cantù che osserva il turno di riposo, sarà la Virtus Cermenate del neo coach Flavio Fioretti ad aprire le danze sabato 17 alle 21 quando ospiterà la sua ultima gara regolare ricevendo la Varese Academy con il duplice obiettivo di vincere e provare a ribaltare il -4 subito nella sconfitta d'andata per 85-81. Domenica 18 invece toccherà al Rovello Porro che, rilanciato dalla vittoria conquistata sette giorni fa, proverà a bissare sul campo del Cusano.

Programma del 21° turno, 10 di ritorno girone Ovest A

Sabato 17 febbraio ore 21 Cermenate-Varese Academy, Venegono-Casoratese; domenica 18 ore 18 Cusano-Rovello Porro, Varedo-Virtus Luino, Novate-Marnatese. Riposa Gorla Cantù.

Classifica girone Ovest A

Casoratese, Marnatese 28; Varese Academy 26; Gorla Cantù, Virtus Cermenate 24; Varedo, Novate 18; Venegono 12, Rovello Porro 10; Cusano, Virtus Luino 6.