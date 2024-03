Basket serie C: Cermenate e Cantù pronte per debuttare nel girone Silver, Rovello Porro nel Bronze

Si apre già questa sera la seconda fase del campionato di basket serie C maschile. Nel girone Silver Ovest in campo domani, sabato 9 marzo, le due squadre nostrane: la Virtus Cermenate debutterà in casa alle ore 21 contro gli Aironi Robbio mentre alle 17 apripista sarà il Gorla Cantù che renderà visita alla Sanmaurense Pavia dall'alto del suo primato in classifica. Sia per Virtus che per il Gorla c'è tanta voglia di provare a lottare per uno dei primi due posti che daranno il passaggio al tabellone playoff. Sempre domani scenderà in campo anche il Rovello Porro nel girone Bronze Ovest ospitando la prima in classifica Cerro Maggiore.

Programma del 1° turno d'andata del Girone Silver Ovest

Venerdì 8 marzo Varedo-Settimo; sabato 9 ore 17 Sanmaurense Pavia-Gorla Cantù, ore 21 Virtus Cermenate-Aironi Robbio; domenica 10 Opera-Novate.

Classifica iniziale della seconda fase Girone Silver Ovest

Gorla Cantù, Opera 10; Virtus Cermenate 8; Sanmaurense Pavia 6; Settimo, Aironi Robbio, Novate 4; Varedo 2.

Programma del 1° turno d'andata del Girone Bronze Ovest

Venerdì 8 marzo Tromello-Cusano; sabato 9 ore 20.30 Rovello Porro-Cerro Maggiore, Vigevano-Venegono, Luino-Corsico.

Classifica iniziale della seconda fase Girone Bronze Ovest

Cerro 12; Venegono 10; Tromello, Luino, Vigevano 6; Rovello Porro, Cusano 4; Corsico 0.