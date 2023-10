Basket serie C: Cermenate fa poker, Cantù torna al successo, Rovello va ko

Si è aperto sabato sera il 5° turno d'andata del campionato di serie C che ha regalato due vittorie e una sconfitta alle squadre lariane in campo.

Continua il momento magico del Cermenate che ha inanellato il quarto successo stagionale domando in casa il Varedo e agganciando in vetta la Casoratese che ha riposato. Grande ritorno al successo dopo tre sconfitte per il Gorla Cantù che trascinato da uno scatenato Carlo Tosetti autore di 36 punti ha battuto in casa la Varese Academy al termine di una partita avvincente. Niente da fare invece per il Rovello Porro battuto sul campo della Marnatese.

I tabellini

Marnatese Basket - Basket Rovello: 77 - 61

Parziali 26-20, 42-34, 62-45

Basket Rovello : Ronchetti Paolo 25, Ronchetti Andrea 13, Olgiati Lorenzo 7, Rampoldi Davide 7, Aceti Oscar 6, Tomaselli Jacopo 3, Banfi Emanuele, Caccia Luca, Cattaneo Federico, Losa Riccardo, Galbusera Andrea ne, All. Rossini.

Virtus Cermenate - Pol. Varedo: 89 - 83

Parziali 18-16, 46-29, 67-65

Virtus Cermenate : Tremolada Michele 27, Tyrtyshnyk Antony 23, Verga Simone 15, Lakivecic Jovan 9, Carioni Matteo 5, Camara Mamadou Diarra D. 4, Cairoli Luca 2, Konate Ibrahim 2, Marcolongo Francesco 2, Botta Pierfrancesco, Lepri

Jacopo ne, Zorzi Federico ne, All. Spinelli

Gorla Cantù - Varese Academy: 98 - 92

Parziali 17-29.43-52, 81-65

Gorla Cantù : Tosetti Carlo 36, Moscatelli Pietro 24, Meroni Gregorio 17, Cattaneo Luca 8, Toluwa George Miracle 4, Mazzoleni Alessandro 3, Mazzoleni Federico 3, Zimonjic Bogdan 3, Molteni Matteo, Ferrari Luca ne, All. Bonassi Matteo

La classifica aggiornata del girone Ovest A

Casoratese, Cermenate 8; Marnatese 6;Varese Academy, Gorla Team Abc Cantù, Venegono, Novate, Rovello Porro, Varedo 4; Cusano 2; Virtus Luino 0.