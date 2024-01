Basket serie C: Cermenate rispetta il pronostico sbanca Cusano e aggancia il treno di testa

Il posticipo domenicale del 7° turno di ritorno del campionato di basket serie C lancia la Virtus Cermenate in vetta al girone Ovest A. Ieri sera infatti la squadra gialloblù diretta da coach Gilberto Spinelli ha rispettato il pronostico è andata a vincere sul campo del Cusano allungando la sua serie utile e agganciando il treno di testa affiancando a quota 24 punti Marnatese e Casoratese. E settimana prossima Cermenate ospiterà proprio il big match con la ;arnatese che all'andata si impose per 66-41.

I tabellini di Cusano-Virtus Cermenate 56 - 75

Parziali 14-17, 30-36, 42-57

C.S.C Cusano: Colombo Ruggero 15, Grimaldi Riccardo 14, Mondin Federico 13, Grioni Federico 5, Turano Natale 5, Ottoboni Davide 3, Anzani Federico 1, Cova Filippo, Fabbian Alessandro, Petrosino Lorenzo, Pelanda Ludovico, Blo Simone, All. Rota.

Virtus Cermenate : Carioni Matteo 19, Tremolada Michele 12, Konate Ibrahim 11, Tyrtyshnyk Antony 10, Verga Simone 9, Marcolongo Francesco 5, Lakivecic Jovan 5, Todorovic Luka 2, Gromero Riccardo 2, Botta Pierfrancesco, Cairoli Luca, Camara Mamadou Diarra D. All. Spinelli.

I risultati del 18° turno, 7° ritorno del Girone Ovest A

Sabato 27 gennaio ore 21 Gorla Cantù-Rovello Porro 71-64, Luino-Marnatese 62-83, Casoratese-Novate 58-70; domenica 28 ore 18 Cusano-Cermenate 56-75, Varedo-Venegono 94-74.

Classifica aggiornata del Girone Ovest A

Casoratese, Marnatese, Cermenate 24; Varese Academy22; Gorla Cantù 20; Varedo 18; Novate 16; Venegono 12; Rovello Porro 8; Cusano, Virtus Luino 6.

Programma del 18° turno, 7° ritorno del Girone Ovest A

Sabato 27 gennaio ore 21 VIrtus Cermenate-Marnatese, Venegono-Varese Academy; domenica 4 ore 21 Varedo-Gorla Cantù, Cusano-Casoratese, Novate-Luino. Riposa Rovello Porro.