Basket serie C: Cermenate sconfitta in campionato prepara la finale di Coppa Lombardia

Il tempo di mandare in archivio un weekend beffardo per entrambe le portacolori nostrane in serie C Gorla Cantù e Virtus ed ecco che all'orizzonte si annuncia un appuntamento molto importante quanto suggestivo per il club di Cermenate. Già perché la squadra diretta da coach Flavio Fioretti nel giorno di Pasquetta lunedì 1 aprile ospiterà sul suo campo la finalissima della Coppa Lombardia contro la Robur Saronno compagine di serie B. Una prima volta per il club gialloblù che sta vivendo con trepidazione l'attesa come ammette coach Fioretti:

"Per noi deve essere una bella occasione una bella giornata da vivere davanti e con il supporto dei nostri tifosi. Già esserci sarà bellissimo, sappiamo di non essere favoriti ma vogliamo giocarci questa finale al massimo con grande serenità sapendo di essercela merita sul campo e che in una gara secca tutto è possibile".

I tabellini dell’ultimo turno di C

Virtus Cermenate-Opera 72-73

Parziali: 14-20, 48-38, 50-53.

Virtus: Tremolada 21, Tyrtyshnyk 16, Lakivecic 8, Todorovic 7, Verga 6, Carioni 5, Konate 5, Cairoli 2, Camara 2, Botta ne, Landonio ne, Gromero ne. All. Fioretti.

Aironi Robbio-Gorla Cantù 95-79

Parziali: 23-18, 55-40, 76-55.

Gorla: Clerici 21, Cattaneo 12, Greppi 9, Meroni 8, Moscatelli 8, F. Mazzoleni 5, Toluwa 5, Beltrami 4, Marelli 4, Tosetti 3, A. Mazzoleni ne, All. Saibene.

Il cartellone del 3° turno d’andata del girone Silver Ovest

Cermenate-Delta Line Opera 72-73, Robbio-Cantù 95-79, Novate-Settimo 75-65, Varedo-Sanmaurense 74-79.

La classifica del girone Silver Ovest

Delta Line Opera 16; Gorla Cantù, Virtus Cermenate 12; Sanmauerense Pavia 10; Aironi Robbio 8; Varedo, Novate, Settimo 4.

Il cartellone del 4° turno d’andata del girone Silver Ovest

Sabato 6 aprile ore 18 Virtus Cermenate-Sanmaurense, ore 21 Gorla Cantù-Settimo, Opera-Varedo; domenica 7 Novate-Robbio.