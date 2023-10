Basket serie C: cresce l'attesa per il derby Rovello Porro-Cermenate

Si annuncia un grande sabato di grandi sfide nel campionato di basket serie C. Almeno lo sarà nel girone Ovest A dove spicca il match inaugurale del 6° turno previsto per le 18 quando andrà in scena il derby Rovello Porro-Virtus Cermenate. Da una parte la matricola locale diretta dal coach canturino Luca Rossini e la capolista gialloblù di coach Gilberto Spinelli. Una sfida speciale anche in panchina tra due amici-colleghi che in passato hanno allenato anche insieme a Cantù. Così in sede di presentazione coach Rossini:

"Loro sono favoriti ma noi giochiamo in casa e proveremo a vendere cara la pelle. Sarà un piacere ritrovare coach Spinelli con cui ho condiviso momenti indimenticabili a Cantù".

Sul fronte Virtus parla coach Spinelli:

"Noi arriviamo a questa partita sulle ali dell'entusiasmo e di quattro vittorie consecutive che però non sono state facili. Anzi dobbiamo migliorare soprattutto in difesa. Anche perché sappiamo che contro Rovello non sarà facile: sono giovani ma hanno un'identità precisa e stanno facendo bene sotto la regia dell'ottimo Luca Rossini che apprezzo molto e a cui devo tanto quando gli ho fatto da assistente".

In campo sabato anche il Gorla Cantù che dopo aver riassaporato il gusto della vittoria andrà a rendere visita dell'altra capolista Casoratese.

Il programma del 6° turno del Girone Ovest A

Sabato 28 ottobre alle 18 Rovello-Cermenate, alle 19 Casoratese-Gorla Cantù, Varese Academy-Marnatese; domenica 29 Cusano-Venegono, Varedo-Novate,

Classifica del Girone Ovest A

Virtus Cermenate, Casoratese 8; Marnatese, Novate 6; Rovello Porro, Gorla Cantù, Varese Academy, Varedo, Venegono 4; Cusano 2; Luino 0.