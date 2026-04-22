Basket Serie C donne: Villa Guardia e Vertemate ai playoff

Con un successo e una sconfitta per le squadre lariane è calato il sipario sulla stagione regolare

Domenica 19 aprile è calato il sipario sulla stagione regolare del campionato di sere C femminile che ha confermato il gran rush finale del GS Villa Guardia. La squadra lariana diretta da coach Fabrizio Molteni infatti vincendo ieri anche l’ultimo turno casalingo regolare contro la Fernese si è assicurata il quinto posto nella griglia dei playoff con ben 32 punti. Ai playoff ci arriva anche la Vertematese che invece ha chiuso in calo e con una nuova sconfitta subita a Sondrio. Nei quarti di finale playoff Villa Guardia affronterà la quarta classificata del girone A il Basket Verdello mentre Vertematese da ottava sfiderà la capolista del girone A Vismara Milano. A breve verranno comunicate date e orari del primo turno dei playoff.

Il cartellone dell’ultimo turno girone B

Venerdì 17 aprile Tradate-Gavirate 52-58, Legnano-Bollate55-46, sabato 18 Sondrio-Vertematese 48-42, Valmadrera-Corsico 66-70, Broni-Gallarate 52-85, domenica 19 Lecco-Pro Patria 61-57, Villa Guardia-Fernese 65-34.

Classifica finale girone B

Gallarate 46; Lecco 42; Gavirate 40; Sondrio 38; Villa Guardia 32: Tradate 30; Corsico 28; Vertematese 26; Legnano 20; Fernese, Broni 16; Ardor Bollate 14; Valmadrera 10; Pro Patria Busto Arsizio 6.