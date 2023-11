Basket serie C: giro di boa amaro per Gorla Cantù e Rovello Porro entrambe ko

Si è chiuso senza vittorie per le squadra lariane l'andata del girone Ovest A nel campionato di serie C maschile. Ko casalingo per il Gorla Cantù che dopo essere andato al riposo all'intervallo avanti si però arreso nel finale alla Marnatese seconda in classifica. Niente da fare anche per il Rovello Porro che ha giocato una partita a viso aperto cadendo nel finale a Venegono. A riposo invece la Virtus Cermenate che vira al giro di boa al quarto posto. E sabato di riprenderà con il derby Cantù-Cermenate.



Il tabellino di Basket Venegono - Rovello Porro 65 - 58

Parziali 14-19, 33-30, 47-40

Rovello Porro: Pozzi Alessandro 24, Ronchetti Andrea 12, Rampoldi Davide 10, Caccia Luca 6, Ronchetti Paolo 4, Donegà Luca 2, Losa Riccardo, Aceti Oscar ne, Banfi Emanuele ne, Cattaneo Simone ne, Sgobbi Simone ne, Tomaselli Jacopo ne. All. Rossini.

Il tabellino di Gorla Cantù - Marnatese 67 - 87

Parziali 19-22, 41-39, 53-58

Cantù : Clerici Filippo 17, Meroni Gregorio 15, Bandirali Luca Franco 10, Tosetti Carlo 10, Greppi Riccardo 9, Cattaneo Luca 6, Ferrari Luca, Marelli Tommaso, Mazzoleni Alessandro, Moscatelli Pietro, Zimonjic Bogdan. All. Saibene.

Programma del 11° turno, ultimo d'andata del Girone Ovest A

Sabato 25 novembre ore 18 Venegono-Rovello 65-58, ore 21 Cantù-Marnatese 67-87; domenica 26 Cusano-Luino 83-66, Varedo-Casoratese 64-81, Novate-Varese Academy 67-73. Riposa Virtus Cermenate.

Classifica del Girone Ovest A

Casoratese 18; Marnatese 16; Varese Academy 14; Virtus Cermenate 12; Varedo, Venegono 10; Gorla Cantù, Novate 8; Rovello Porro, Cusano 6; Virtus Luino 2.

Programma del 12° turno, 1° ritorno del Girone Ovest A

Venerdì 1 dicembre Varedo-Marnatese; sabato 2 ore 18 Rovello-Varese Academy, ore 21 Gorla Cantù-Virtus Cermenate, Virtus Luino-Casoratese, Venegono-Novate.