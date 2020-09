Basket serie C Gold domani sera a Saronno seconda amichevole per la Virtus

Basket serie C Gold nuovo scrimmage per la squadra di Cermenate.

Basket serie C Gold sabato 26 secondo open day minibasket aperto a tutti i bimbi

Aspettando il calendario del campionato 2020/21 di basket serie C Gold, la Virtus Cermenate è pronta per la sua seconda amichevole stagionale. Dopo il primo scrimmage casalingo di settimana scorsa contro il Rovello Porro di serie D, domani sera venerdi 25 settembre alle ore 2030 il team gialloblù di coach Gilberto Spinelli alzerà il tiro e sarà a Saronno ospite di una pari rango che punta con ambizione ad essere protagonista del torneo. Per la Virtus quindi un test probante sulla strada che porterà al debutto in campionato previsto per il weekend del 24-25 ottobre.

Secondo open day minibasket