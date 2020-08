Basket serie C Gold la Virtus in rampa di lancio si raduna lunedì 31 agosto

Basket serie C Gold vacanze ormai finite per il club di Cermenate.

Basket C Gold sarà la prima stagione da capo allenatore di coach Gilberto Spinelli alla guida di un roster che abbina esperienza a gioventù

Ferie agli sgoccioli per il basket serie C Gold e anche per la rappresentante lariana la Virtus Cermenate che si raduna ufficialmente lunedì 31 agosto per dare il via alla nuova stagione 2020/21. La prima sotto la guida tecnica da head coach di Gilberto Spinelli dopo alcuni anni nel club da assistente della prima squadra. Con lui il vice Andrea Melzi e il preparatore atletico Luca Zanotti per uno staff giovane, affiatato e che conosce già molto bene l’ambiente. Raduno ufficiale come detto lunedì 31 presso il palazzetto di Cermenate poi via alla preparazione con una roster che abbina l’esperienza dei veterani guidati dallo storico capitano Mattia Broggi alla gioventù di molti under aggregati proprio seguendo la filosofia della società che punta molto sul suo vivaio. Dalla terza settimana di lavoro lo staff tecnico ha già programmato alcune amichevoli che la Virtus giocherà contro Valceresio, Desio e Olginate. Poi la settimana precedente ala partenza del campionato di C Gold (dovrebbe avvenire entro la fine di ottobre ma si aspettano lumi e news dalla federazione) Cermenate ospiterà il tradizionale torneo casalingo, il classico Trofeo Renato Malacarne.

Questo il roster completo della Virtus Cermenate 2020/21 che si radunerà i 31 agosto

Mattia Broggi, Mattia Banfi, Silvio Carpani, Felipe Menezes, Mattia Terraneo, Roberto Anzivino, Giacomo Meroni, Stefano Scuratti, Agostino Romei; under aggregati Filippo Banfi, Riccardo Fumagalli, Jacopo Caspani, Matteo Carioni, Luca Cairoli, Alessandro Cairoli, Pietro Strambini, Pooh Verga.

Staff tecnico della Virtus Cermenate 2020/21

capo allenatore Gilberto Spinelli,

vice allenatore Andrea Melzi

preparatore atletico Luca Zanotti