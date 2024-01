Basket serie C: il 2024 si apre con tre botti vincenti di Cermenate, Cantù e Rovello Porro

Il 2024 delle squadre lariane impegnate nel campionato di basket serie C si è aperto davvero in modo scoppiettante regalando un tris di vittorie che fa ben sperare per il futuro. Ieri infatti ha aperto le danze del nuovo anno il Rovello Porro che è tornato al successo superando in casa il Novate dopo un overtime. In serata poi sono arrivate le vittorie a domicilio per Cermenate e Gorla Cantù che hanno rispettato il fattore campo rispettivamente contro Luino e Cusano allungando così la loro serie positva.

Risultati del 15° turno, 4° ritorno del Girone Ovest A

Sabato 6 gennaio ore 18 Rovello Porro- Novate 73 - 65 (8-22, 26-30, 42-41, 62-62) D1ts, Virtus Cermenate-Virtus Luino 85 - 78 (18-27, 31-49, 58-65), Gorla Cantù-Cusano 90 - 58 (18-22, 42-35, 64-43), Marnatese-Casoratese 75-78, Varese Academy-Varedo 66-87. Riposa: Basket Venegono

Classifica aggiornata del Girone Ovest A

Casoratese 24; Varese Academy 20; Marnatese, Virtus Cermenate 18; Gorla Cantù, Varedo 16; Venegono, Novate 10; Rovello Porro 8; Cusano 6; Virtus Luino 4.

Programma del 16° turno, 5° ritorno del Girone Ovest A

Sabato 13 gennaio ore 18 Rovello-Marnatese, 20.30 Varese Academy-Gorla Cantù, Virtus Luino-Venegono; domenica 14 ore 18 Varedo-Virtus Cermenate, Cusano-Novate.