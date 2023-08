Basket serie C il campionato parte il 23 settembre con il botto: subito derby Cermenate-Cantù

Basket serie C pubblicato il calendario provvisorio della regular season del torneo lombardo 2023/24.

Basket serie C la matricola Rovello Porro invece debutta in trasferta contro la Varese Academy

Pubblicato il calendario provvisorio del prossimo campionato di Basket serie C 2023/24 e subito regala un avvio con il botto: il derby Cermenate-Cantù mentre la matricola Rovello Porro di coach Luca Rossini debutterà a Varese. Gli altri due derby al 6° turno Rovello-Cermenate e al 7° Rovello-Cantù. La regular season terminerà invece il 24 febbraio.

Questo il calendario completo delle tre lariane

1° turno: Cermenate-Cantù (and 23/9, rit 2/12), Varese Academy Rovello (and 23/9, rit 2/12),

2° turno: Venegono-Cermenate (and 30/9, rit 9/12), Cantù-Novate (and 30/9, rit 10/12), Rovello-Casoratese (and 30/9, rit 9/12)

3° turno: Cantù-Venegono (and 7/10, rit 16/12), Rovello-Luino (and 7/10, rit 16/12), Cermenate-Novate (and 7/10, rit 17/12)

4° turno: Luino-Cermenate (and 14/10, rit 6/1), Cusano- Cantù (and 15/10, rit 6/1), Novate-Rovello (and 15/10, rit 6/1)

5° turno: Cermenate-Varedo (and 21/10, rit 14/1), Cantù-Varese Academy (and 21/10. rit 13/1), Marnate-Rovello (and 21/10, rit 13/1)

6° turno: Rovello-Cermenate (and 28/10, rit 20/1), Casorate-Cantù (and 28/10, rit 20/1)

7° turno: Rovello-Cantù (and 1/11, rit 27/1), Cermenate-Cusano (and 1/11, rit 28/1)

8° turno: Cantù-Varedo (and 4/11, rit 4/2), Marnatese-Cermenate (and 4/11, rit 3/2) Riposa Rovello

9° turno: Luino-Cantù (and 11/11, rit 10/2), Cermenate-Casoratese (and 11/11, rit 10/2), Varedo-Rovello (and 12/11, rit 10/2)

10° turno: Varese Academy-Cermenate (and 18/11, rit 17/2), Rovello--Cusano (and 18/11, rit 18/2) Riposa Cantù

11° turno: Cantù-Marnatese (and 25/11, rit 24/2), Rovello-Venegono (and 25/11, rit 24/2) Riposa Cermenate

Girone: OVEST A

000467 BASKET VENEGONO - VENEGONO SUPERIORE (VARESE)

000233 POL. VAREDO - VAREDO (MONZA BRIANZA)

036137 BASKET ROVELLO - ROVELLO PORRO (COMO)

054681 VARESE ACADEMY - VARESE (VARESE)

002406 VIRTUS PALL. CERMENATE - CERMENATE (COMO)

004551 U.S. MARNATESE BASKET A.S.D. - MARNATE (VARESE)

000839 O.SA.L. NOVATE - NOVATE MILANESE (MILANO)

000965 TEAM ABC CANTU' - CANTU' (COMO)

025656 CMT Virtus Luino - LUINO (VARESE)

025663 G.S. CASORATESE - CASORATE SEMPIONE (VARESE)

003282 C.S.C. BK CUSANO - CUSANO MILANINO (MILANO)