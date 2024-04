Basket serie C: ko Cermenate, Cantù e Rovello

Si è chiuso domenica un weekend amaro per le squadre lariane di serie C tutte battute e soprattutto consapevoli di avere sprecato grosse occasioni nei rispettivi gironi. Nel girone Silver Ovest proprio nella giornata in cui è caduta la capolista Opera non ne hanno approfittato nè il Gorla Cantù nè la Virtus Cermenate cadute entrambe contro la Sanmaurense e gli Aironi Robbio. I giochi playoff restano più che mai aperti

I tabellini

Gorla Cantù - Basket Sanmaurense Pavia 57 - 76 Parziali 17-29, 29-41, 45-55

Cantù : Clerici Filippo 18, Bandirali Luca Franco 9, Tosetti Carlo 8, Beltrami Andrea 6, Meroni Gregorio 6, Toluwa George Miracle 4, Cattaneo Luca 2, Greppi Riccardo 2, Moscatelli Pietro 2, Marelli Tommaso, Mazzoleni Alessandro, Mazzoleni Federico. All. Saibene.

Aironi Robbio-Virtus Cermenate 89-83 Parziali 21-24, 39-39, 69-58

Cermenate: Tremolada 16, Tyrtyshnik 10, Cairoli 3, Camara 2, Verga 18, Botta 1, Lakicevic 16, Todorovic, Marcolongo n.e., Carioni 4, Bargna n.e., Konate 3. All. Fioretti

I risultati del 1° turno ritorno del girone Silver Ovest

Sabato 13 aprile ore Settimo-Varedo 82-65; sabato 13 ore 21 Gorla Cantù-SanMaurense 57-76; domenica 14 ore 18 Robbio-Virtus Cermenate 89-83, Novate-Opera 79-71.

La classifica del girone Silver Ovest

Delta Line Opera 18; Gorla Cantù, Virtus Cermenate 14; Sanmaurense Pavia 12; Aironi Robbio. Novate 10; Settimo 6; Varedo 4.

Il cartellone del 2° turno ritorno del girone Silver Ovest

Sabato 20 aprile ore 21 Opera-Gorla Cantù, Cermenate-Settimo; domenica 21 Novate-Sanmaurense, Varedo-Aironi Robbio.

Spostandoci nel girone Silver Ovest sconfitta beffarda in volata per il Rovello Porro che si è arreso di musra sul campo della capluista Cero maggiore.

Il tabellino di Pall. Cerro Maggiore - Basket Rovello 78 - 76

Parziali 27-25, 46-43, 59-62

Basket Rovello : Ronchetti Paolo 15, Pozzi Alessandro 14, Banfi Emanuele 11, Ronchetti Andrea 11, Rampoldi Davide 9, Caccia Luca 8, Olgiati Lorenzo 6, Tomaselli Jacopo 2, Cattaneo Simone ne, Sgobbi Simone ne. All. Rossini

I risultati 1° turno ritorno del girone Bronze Ovest

Sabato 13 aprile Venegono-Vigevano 84-77, ore 21 Cerro Maggiore-Rovello Porro 78-76, Corsico-Virtus Luino; domenica 14 Cusano-Tromello 60-74.

La classifica del girone Bronze Ovest

Cerro 20; Venegono 18; Vigevano 12; Luino, Rovello, Tromello 10; Cusano 4; Corsico 2.

Il cartellone 2° turno ritorno del girone Bronze Ovest

Venerdì 19 aprile ore 21.30 Tromello-Venegono, sabato 20 ore 20.30 Rovello-Corsico, ore 21 Virtus Luino-Cerro, Vigevano-Cusano.