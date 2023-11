Basket serie C: la capolista Cermenate attesa dalla trasferta probante con la Marnatese, Cantù riceve Varedo

Il tempo di archiviare l'impegno infrasettimanale ed ecco che il campionato di basket serie C è già pronto a tornare in campo per l'8° turno d'andata. Fari puntati questa sera sulla capolista Virtus Cermenate che è chiamata a una trasferta davvero probante sul campo della quotata Marnatese che la segue al terzo posto.

Una sfida delicata come ammette alla vigilia il tecnico brianzolo Gilberto Spinelli:

"Arriviamo a questa sfida sull'onda di tanti buoni risultati ma sappiamo che ora arrivano le tre partite contro le squadre che ci seguono in classifica. Per ora siamo stati bravi a sfruttare il calendario ma sono convinto che le prossime tre gare con Marnatese ,Varese Academy e Casoratese ci diranno di più su chi siamo e potremo tracciare un primo bilancio. Per ora pensiamo solo alla sfida con la Marnatese che sappiamo si presenta come una corazzata con tanti giocatori esperti e di categoria. Non sarà facile ma dovremo affrontare questa gara con la nostra solita energia che ci permette di sopperire anche assenze importanti".

In campo sabato sera anche il Gorla Cantù che torna tra le mura amiche per allungare il suo buon momento ricevendo il pari classifica Varedo. Turno di riposo invece per il Rovello Porro.

Il programma dell’8° turno del Girone Ovest A

Sabato 4 novembre ore 18.30 Marnatese-Cermenate, ore 21 Gorla Cantù-Varedo, Casoratese-Cusano, Varese Academy-Venegono, Luino-Novate. Riposa Rovello Porro.

Classifica del Girone Ovest A

Virtus Cermenate 12; Casoratese 10; Marnatese, Venegono 8; Gorla Cantù, Varese Academy, Novate, Varedo 6; Rovello Porro 4; Cusano 2; Luino 0.