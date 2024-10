Basket serie C: la Virtus Cermenate è profeta in patria e vince il 40° Torneo Malacarne

Virtus Cermenate è stata profeta in patria in occasione del Trofeo Renato Malacarne 2024. La società gialloblù infatti ha vinto meritatamente la 40esima edizione del suo tradizionale torneo pre stagionale che ha organizzato e ospitato nel weekend del 28-29 settembre in preparazione del debutto nel campionato di serie C 2024/25. La squadra diretta da coach Edoardo Pogliaghi ha prima battuto in semifinale il Varedo nella giornata di sabato e poi si è ripetuta nella finalissima di domenica quando ha regolato anche Opera. Nella finalina per il terzo posto ha vinto la Pall. Milano 1958 che ha superato Varedo.

Tutti i risultati del 40° Torneo Renato Malacarne

Sabato 28 settembre le semifinali: Pall. Milano-Opera 77-67, Virtus Cermenate-Varedo 82-46

Domenica 29 le finali 3°-4° posto Pall. Milano-Varedo 86-65, finalissima 1°-2° posto Virtus Cermenate-Basket Opera 81-59.

Tutti i premi del 40° Torneo Renato Malacarne

1° classificata – Trofeo FAMIGLIA MALACARNE: Virtus Cermenate

2° classificata – Coppa VERGA VINI: Opera Basket Club

3° classificata – Coppa COMUNE DI CERMENATE: Pall Milano 1958

4° classificata – Coppa ASSOCIAZIONE CASTELNUOVO: Pall. Varedo Blues

Miglior Giocatore - medaglia d'oro G.S. Montesordesi: Andrea Lucchini (Virtus Cermenate)

Miglior Realizzatore - medaglia d'oro Seveso Primo Lazzate: Edoardo Pezzola (Opera Basket Club)

Miglior Giovane - medaglia d'oro Professional Link: Jovan Lakicevic (Virtus Cermenate)

Miglior Giocatore Virtus - Targa Enzo Epifani (alla memoria): Matteo Carioni (Virtus Cermenate)