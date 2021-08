Basket serie C, la Virtus Cermenate è stata inserita nel girone Giallo regionale

Basket serie C: il comitato Fip Lombardia ha definito i tre raggruppamenti del campionato 2021/22.

Basket serie C: ecco chi sfiderà il team gialloblù

Il comitato Fip Lombardia ha reso noto la composizione dei gironi relativi al prossimo campionato di basket serie C Gold 2021/22 che vedrà al via come unica squadra lariana la Virtus Cermenate. La formazione gialloblù affidata ancora al confermato coach Gilberto Spinelli è stata inserita nel girone Giallo a 10 squadre. Da segnalare infatti che sono 30 le formazioni che parteciperanno al campionato di C Gold lombardo divise in tre gironi.

Elenco delle 30 società a cui è stato assegnato il diritto sportivo di giocare la serie C Gold 2021/2022

000106 A.DIL. PALL. MILANO 1958 - MILANO (MILANO)

000230 PALL. BUSTO ARSIZIO - BUSTO ARSIZIO (VARESE)

000321 SOCIAL O.S.A. BASKET A.S.D. - MILANO (MILANO)

000809 OPERA BASKET CLUB A.S.D. - OPERA (MILANO)

000857 A.DIL. BASKETBALL GALLARATE - GALLARATE (VARESE)

000928 POL DIL. LIBERTAS CERNUSCO - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MILANO)

001094 A. DIL. PALL. LISSONE - LISSONE (MONZA BRIANZA)

001121 A.S.D. ROBUR BASKET SARONNO - SARONNO (VARESE)

002406 A.S.D. VIRTUS PALLACANESTRO CERMENATE - CERMENATE (COMO)

003147 A.D. SERIANA BK 75 - NEMBRO (BERGAMO)

003282 ASD C.S.C. BK CUSANO MILANINO - CUSANO MILANINO (MILANO)

003437 A.S.D. BASKET ISEO - ISEO (BRESCIA)

003837 POL. DIL. FORTITUDO - BUSNAGO (MONZA BRIANZA)

006563 A.D. PALL. GARDONESE - GARDONE VAL TROMPIA (BRESCIA)

007095 CORONA PLATINA SOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. - PIADENA DRIZZONA (CREMONA)

007108 BASKET TEAM E.BATTAGLIA A.D. - MORTARA (PAVIA)

007707 ASD BK VALCERESIO ARCISATE - ARCISATE (VARESE)

014157 OSPITALETTO BASKET ASD - OSPITALETTO (BRESCIA)

017132 A.S.D. MILANOTRE BASKET - BASIGLIO (MILANO)

023163 A.S.D. BASKET TEAM 1995 - SORESINA (CREMONA)

023196 US D. NERVIANESE 1919 S. PALL. - NERVIANO (MILANO)

025621 VIRTUS PALL. GORLE A.S.D. - GORLE (BERGAMO)

025666 POL.D.BASKET BALL CLUB 7 LAGHI - GAZZADA SCHIANNO (VARESE)

027457 SANSEBASKET ASS. DIL. - CREMONA (CREMONA)

050046 BOCCONI SPORT TEAM SSDRL - MILANO (MILANO)

050076 GILBERTINA SORESINA SSD - SORESINA (CREMONA)

051321 ROMANO LOMBARDO BASKET A.S.D. - ROMANO DI LOMBARDIA (BERGAMO)

052110 NBB MAZZANO SSD A RL - MAZZANO (BRESCIA)

052975 ASD OLIMPIA LUMEZZANE - LUMEZZANE (BRESCIA)

054681 VARESE ACADEMY - VARESE (VARESE)

COMPOSIZIONE GIRONI Serie C Gold 2021/22

Girone: GIRONE BLU

025621 VIRTUS GORLE - GORLE (BERGAMO)

006563 PALL. GARDONESE - GARDONE VAL TROMPIA (BRESCIA)

014157 OSPITALETTO BASKET - OSPITALETTO (BRESCIA)

052110 NBB MAZZANO - MAZZANO (BRESCIA)

027457 SANSEBASKET CREMONA - CREMONA (CREMONA)

007095 CORONA PLATINA PIADENA - PIADENA DRIZZONA (CREMONA)

052975 OLIMPIA LUMEZZANE - LUMEZZANE (BRESCIA)

050076 GILBERTINA SORESINA - SORESINA (CREMONA)

023163 BASKET TEAM PIZZIGHETTONE - SORESINA (CREMONA)

003437 BASKET ISEO - ISEO (BRESCIA)

Girone: GIRONE GIALLO

000106 PALL. MILANO 1958 - MILANO (MILANO)

000928 LIBERTAS CERNUSCO - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MILANO)

003282 C.S.C. CUSANO MILANINO - CUSANO MILANINO (MILANO)

051321 9COOP ROMANO LOMBARDO - ROMANO DI LOMBARDIA (BERGAMO)

003837 FORTITUDO BUSNAGO - BUSNAGO (MONZA BRIANZA)

050046 BOCCONI SPORT TEAM MILANO - MILANO (MILANO)

001094 PALL. LISSONE - LISSONE (MONZA BRIANZA)

002406 VIRTUS CERMENATE - CERMENATE (COMO)

003147 SERIANA BK 75 NEMBRO - NEMBRO (BERGAMO)

000321 SOCIAL O.S.A. MILANO - MILANO (MILANO)

Girone: GIRONE VERDE

054681 VARESE ACADEMY - VARESE (VARESE)

017132 MILANOTRE BASKET - BASIGLIO (MILANO)

007108 BASKET TEAM E.BATTAGLIA MORTARA - MORTARA (PAVIA)

000230 PALL. BUSTO ARSIZIO - BUSTO ARSIZIO (VARESE)

001121 ROBUR SARONNO - SARONNO (VARESE)

000809 OPERA BASKET - OPERA (MILANO)

000857 BASKETBALL GALLARATE - GALLARATE (VARESE)

025666 7 LAGHI GAZZADA - GAZZADA SCHIANNO (VARESE)

007707 BK VALCERESIO ARCISATE - ARCISATE (VARESE)

023196 US D. NERVIANESE - NERVIANO (MILANO)