Basket serie C: la Virtus Cermenate si raduna il 25 agosto e ha definito il suo precampionato

La società gialloblù vicina alla ripresa ma ha già pronto il calendario delle amichevoli

Ultimi giorni di vacanza per la Virtus Cermenate che da lunedì 25 agosto si radunerà per aprire ufficialmente la nuova stagione sportiva 2025/26 sotto la guida tecnica di coach Edoardo Pogliaghi.

Proprio il tecnico gialloblù ci presenta il programma della ripresa e il calendario delle amichevoli della sua squadra: "Si ripartiremo lunedì prossimo con i primi due giorni dedicati solo alla preparazione atletica e al basket senza contatto per poi iniziare a fare qualcosa di più completo a livello tecnico. Già sabato 30 giocheremo in casa la prima amichevole contro la squadra svizzera del Vacallo. Ogni settimana faremo quattro allenamenti alternando atletica e basket ma anche un' amichevole per arrivare abbastanza pronti al Torneo Malacarne in programma nel weekend che precederà il debutto in campionato del 27 settembre sul campo del Milanotre. Un inizio subito tosto contro una squadra che punta ai playoff ma noi vogliamo partire con il piede giusto. Per questo dovremo fare un bel lavoro perché in sede di mercato abbiamo cambiato molto, per ricreare la coesione che ci ha caratterizzato nella passata stagione ma sono fiducioso perché abbiamo tutti ragazzi giusti e propensi a farlo . Sul piano tecnico-tattico dovremo creare una pallacanestro aggressiva in difesa ch ci possa permettere di convertire in modo veloce in attacco con giochi in transizione ad alto ritmo".

Il precampionato della Virtus Cermenate

Sabato 30 agosto ore 17 Virtus Cermenate-Sav Vacallo

Giovedì 4 settembre ore 20.30 Virtus Cermenate-Bottanuco

Mercoledì 10 settembre ore 20 Robur Saronno-Virtus Cermenate

Sabato 13 settembre ore 18 Virtus Cermenate Wiz Legnano

Sabato 20 e Domenica 21 settembre Trofeo Malacarne con Virtus Cermenate, Calolziocorte, Venegono, Rondinella Sesto

Sabato 27 settembre 1° turno di campionato ore 18.30 Milanotre-Virtus Cermenate