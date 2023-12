Basket serie C: la Virtus Cermenate si regala in volata una vittoria importante a Novate per 60-64

Chiude in bellezza il suo 2023 la Virtus Cermenate che ieri nel posticipo del 14° turno del campionato di serie C maschile si è congedata andando a sbancare il non facile campo di Novate, Secondo successo consecutivo per i gialloblù di coach Gilberto Spinelli che è arrivato in volata ma risulta fondamentale per tenere il 4° posto e aperta anche la porta per una delle tre posizioni.

Il tabellino di Novate - Virtus Cermenate: 60 - 64

Parziali 13-16.27-36, 40-50

Novate: Sala Stefano 21, Cigada Matteo 9, Vismara Cristian 9, Torriani Luca 8, Gorla Matteo 6, Pietrobon Andrea 5, Isasi Denzel Juan 2, Giardini Samuele, Molin Leonardo, Villa Nicolò, Palandrani Francesco, Bisi Andrea ne, All. Paduano.

Virtus Cermenate: Todorovic Luka 16, Verga Simone 14, Tyrtyshnyk Antony 9, Tremolada Michele 9, Lakivecic Jovan 6, Camara Mamadou Diarra D. 5, Marcolongo Francesco 3, Cairoli Luca 2, Carioni Matteo, Lepri Jacopo, Botta Pierfrancesco ne, Landonio Lorenzo ne. All. Spinelli.

Programma del 14° turno, 3° ritorno del Girone Ovest A

Venerdì 15 ore 21,15 Venegono-Cantù 78-84; sabato 16 dicembre ore 21 Virtus Luino-Rovello Porro 86-61, Casoratese-Varese Academy 63-72; domenica 17 ore 18 Novate-Virtus Cermenate 60-64; mercoledì 20 Varedo-Cusano.

Classifica del Girone Ovest A

Casoratese 22; Varese Academy 20; Marnatese 18; Virtus Cermenate 16; Gorla Cantù 14; Varedo 12; Venegono, Novate 10; Rovello Porro, Cusano 6; Virtus Luino 4.

Programma del 15° turno, 4° ritorno del Girone Ovest A

Sabato 6 gennaio ore 18 Rovello Porro- Novate, ore 21 Cermenate-Luino, Gorla-Cantù-Cusano, Marnatese-Casoratese, Varese Academy-Varedo.