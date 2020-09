Basket serie C La Virtus Cermenate, unica squadra lariana, è inserita nel girone A

Basket serie C la Fip Lombardia ha comunicato la composizione dei tre gironi del campionato Gold 2020/21.

Basket serie C il debutto della prima fase avverrà nel weekend del 24-25 ottobre

Il comitato Fip Lombardia ha reso nota la composizione dei gironi della prima fase del campionato di Basket serie C Gold maschile per la stagione 2020/21 che quest’anno conta 29 squadre divise in tre gironi. Un campionato che vedrà ai nastri di partenza dal weekend del 24-25 ottobre una sola formazione lariana la Virtus Cermenate di coach Gilberto Spinelli. Il team di Cermenate è stato inserito come prevedibile nel girone A, a 10 squadre.

Ecco i tre gironi 2020/21

GIRONE A

BASKET TEAM E.BATTAGLIA A.D. – MORTARA

Varese Academy – VARESE

ASD BK VALCERESIO ARCISATE – ARCISATE (VARESE)

A.DIL. BASKETBALL GALLARATE – GALLARATE (VARESE)

A.S.D. ROBUR BASKET SARONNO – SARONNO (VARESE)

POL.D.BASKET BALL CLUB 7 LAGHI – GAZZADA SCHIANNO (VARESE)

HYDROTERM BUSTO ARSIZIO – BUSTO ARSIZIO (VARESE)

JUNIOR KNIGHTS LEGNANO – LEGNANO (MILANO)

A.S.D. VIRTUS PALLACANESTRO CERMENATE – CERMENATE (COMO)

US D. NERVIANESE 1919 S. PALL. – NERVIANO (MILANO)

GIRONE B

US PALL. AURORA DESIO 94 – DESIO (MONZA BRIANZA)

COOP ROMANO LOMBARDO – ROMANO DI LOMBARDIA (BERGAMO)

POL DIL. LIBERTAS CERNUSCO – CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MILANO)

A. DIL. PALL. LISSONE – LISSONE (MONZA BRIANZA)

A.S.D. MILANOTRE BASKET – BASIGLIO (MILANO)

OPERA BASKET CLUB A.S.D. – OPERA (MILANO)

A.DIL. PALL. MILANO 1958 – MILANO (MILANO)

SOCIAL O.S.A. BASKET A.S.D. – MILANO (MILANO)

POL. DIL. FORTITUDO – BUSNAGO (MONZA BRIANZA)

BOCCONI SPORT TEAM SSDRL – MILANO (MILANO)

GIRONE C

VIRTUS LUMEZZANE ASS. DIL. – LUMEZZANE (BRESCIA)

DIL. GILBERTINA SEZ. BASKET – SORESINA (CREMONA)

SANSEBASKET ASS. DIL. – CREMONA (CREMONA)

NBB BRESCIA S.S.D. A R.L. – MAZZANO (BRESCIA)

A.D. BASKET SUSTINENTE – SUSTINENTE (MANTOVA)

A.S.D. BASKET ISEO – ISEO (BRESCIA)

A.S.D. BASKET TEAM 1995 – SORESINA (CREMONA)

A.D. PALL. GARDONESE – GARDONE VAL TROMPIA (BRESCIA)

ASD OLIMPIA LUMEZZANE – LUMEZZANE (BRESCIA)