Basket serie C Le Bocce Erba buona la prima amichevole stagionale contro Monza

Basket serie C tempo di test pre campionato per le tre squadre maschili brianzole.

Basket serie C la Virtus Cermenate ha affrontato Olginate di B mentre stasera il Team Abc Cantù sfida a Casnate il Garbagnate

Si sono giocate in queste ultime ore alcune amichevoli pre-stagionali che hanno visto protagoniste due squadre nostrane di Basket serie C.

In C Gold infatti mercoledì sera seconda uscita pre-stagionale per la Professional Link Cermenate che dopo il successo per 82-69 contro Villasanta, ha affrontato un avversario di categoria superiore quale l'NPO Olginate di serie B. Per la squadra di coach Gilberto Spinelli nonostante ancora alcune assenze è stato un buon test sulla strada verso il debutto in campionato previsto per sabato 25 settembre in casa contro Pallacanestro Milano. Per la cronaca l'amichevole è sta vinta da Olginate per 70-79. La Professional Link tornerà in campo già domani sabato 11 settembre ancora in casa a Cermenate quando ospiterà il Basket Groane Lentate di serie C Silver allenato da coach Corrado Bocciarelli. Ricordiamo che l'ultimo test precampionato sarà il Trofeo Renato Malacarne che si svolgerà sempre a Cermenate nel weekend del 18-19 settembre.

Spostandoci in serie C Silver da segnalare che proprio ieri sera la Pallacanestro Le Bocce Erba ha giocato la sua prima amichevole pre season in casa contro la pari categoria della Forti e Liberi Monza. Una buona sgambata che a visto gli erbesi di coach Arturo Fracassa prevalere nel finale per 68-63. Buone le sensazioni al termine del match per il neo tecnico erbese: "Nel complesso sono soddisfatto ho visto buone cose anche se ovviamente era la nostra prima uscita. Anzi se pensiamo che era un anno e mezzo che molti non giocavano, tutto sommato è andata davvero bene. Soprattutto in difesa dove ho visto tanta intensità per quasi tutta la gara prima di un normale calo nel finale. Più difficoltà le abbiamo incontrate in attacco sopratutto a difesa schierata ma in contropiede ho visto cose apprezzabili. Continuiamo a lavorare". Le Bocce ha in programma un ricco cl calendario di amichevoli pre campionato che proseguirà già domenica 12 settembre contro la Civatese di serie D, quindi il 14 settembre Cadorago di serie C, il 15 settembre il Busnago di C Gold e infine il 17 settembre il Bottanuco di C Silver 11prologo del debutto in campionato contro Cantù.

Sempre in C Silver da ricordare che stasera torna in campo anche il Team Abc Cantù che gioca il suo secondo test a Casnate contro la C Silver di Garbagnate.