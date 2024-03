Basket serie C: le squadre lariane ripartono con un bel tris vincente, a segno Cantù, Cermenate e Rovello

La seconda fase del campionato di basket serie C è partita nel modo migliore per le tre squadre lariane. Nel girone Silver Ovest subito a segno sia il Gorla Cantù corsaro a Pavia che la Virtus Cermenate che ha abbattuto in casa gli Aironi Robbio. Colpo grosso anche per il Rovello Porro che all'esordio nel girone Bronze Ovest ha fermato la capolista Cerro Maggiore.

I tabellini di

Sanmaurense-Gorla Cantù 64 - 66

Parziali 13-19, 36-37, 46-48

Gorla Cantù : Meroni Gregorio 30, Moscatelli Pietro 11, Tosetti Carlo 9, Greppi Riccardo 8, Cattaneo Luca 4, Bandirali Luca Franco 2, Beltrami Andrea 2, Ferrari Luca, Mazzoleni Federico, Toluwa George Miracle, Marelli Tommaso ne. All. Saibene.

Virtus Cermenate - Aironi Pall. Robbio 75 - 72

Parziali 11-18, 32-31, 55-48

Virtus Cermenate : Verga Simone 14, Tyrtyshnyk Antony 11, Tremolada Michele 11, Lakivecic Jovan 10, Carioni Matteo 9, Todorovic Luka 9, Camara Mamadou Diarra D. 5, Konate Ibrahim 4, Cairoli Luca 2, Botta Pierfrancesco ne, Landonio Lorenzo ne, Marcolongo Francesco ne. All. Fioretti.

Risultati del 1° turno d'andata del Girone Silver Ovest

Venerdì 8 marzo Varedo-Settimo 110-88; sabato 9 ore 17 Sanmaurense Pavia-Gorla Cantù 64-66, ore 21 Virtus Cermenate-Aironi Robbio 75-72; domenica 10 Opera-Novate 86-72.

Classifica iniziale della seconda fase Girone Silver Ovest

Gorla Cantù, Opera 12; Virtus Cermenate 10; Sanmaurense Pavia 6; Settimo, Aironi Robbio, Novate , Varedo 4.

Programma del 2° turno d'andata del Girone Silver Ovest

Sabato 16 marzo ore 18.30 Settimo-Cermenate, ore 21 Gorla Cantù-Opera, Sanmaurense Pavia-Novate, Robbio-Varedo.

Il tabellino di Basket Rovello - Pall. Cerro Maggiore 82 - 74

Parziali 17-26, 39-38, 60-58

Basket Rovello : Ronchetti Andrea 24, Pozzi Alessandro 21, Olgiati Lorenzo 13, Ronchetti Paolo 9, Tomaselli Jacopo 8, Rampoldi Davide 5, Cesana Paolo 2, Banfi Emanuele 0, Caccia Luca 0, Losa Riccardo 0, Cattaneo Simone ne, Sgobbi Simone ne, All. coach Rossini

Risultati del 1° turno d'andata del Girone Bronze Ovest

Venerdì 8 marzo Tromello-Cusano 64-55; sabato 9 ore 20.30 Rovello Porro-Cerro Maggiore 82-74, Vigevano-Venegono 65-86, Luino-Corsico 81-64.

Classifica iniziale della seconda fase Girone Bronze Ovest

Cerro, Venegono 12; Tromello, Luino 8; Vigevano, Rovello Porro 6; Cusano 4; Corsico 0.

Programma del 2° turno d'andata del Girone Bronze Ovest

Sabato 16 marzo ore 21 Corsico-Rovello Porro, Cerro-Virtus Luino, Venegono-Tromello; domenica 17 Cusano-Vigevano.