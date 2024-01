Basket serie C: l'Epifania riporta in campo Rovello Porro, Cermenate e Gorla Cantù

L'Epifania tutte le feste porta via si sa, ma riporta in campo anche il campionato di basket serie C. Domani infatti tornano in campo le tre squadre lariane impegnate nel girone Ovest A della categoria che apriranno il loro 2024 con il 4° turno di ritorno. Apripista sarà alle ore 18 il Rovello Porro di coach Luca Rossini che proverà a spezzare il digiuno del finale di 2023 cercando il botto di inizio anno in casa contro il Novate. Alle ore 21 impegni casalinghi invece per Virtus Cermenate e Gorla Cantù che rispettivamente ricevono Virtus Luino e Cusano per provare a ricominciare come avevano finito prima di Natale, vincendo e allungando la loro striscia positiva.

Programma del 15° turno, 4° ritorno del Girone Ovest A

Sabato 6 gennaio ore 18 Rovello Porro- Novate, ore 21 Virtus Cermenate-Virtus Luino, Gorla Cantù-Cusano, Marnatese-Casoratese, Varese Academy-Varedo.

Classifica aggiornata del Girone Ovest A

Casoratese 22; Varese Academy 20; Marnatese 18; Virtus Cermenate 16; Gorla Cantù, Varedo 14; Venegono, Novate 10; Rovello Porro, Cusano 6; Virtus Luino 4.