Basket serie C: oggi Rovello e Cermenate in trasferta, Cantù in casa contro Varese

Tutte e tre in campo questa serale le squadre lariane per il 5° turno del campionato di serie C lombardo. Apripista alle 18.30 la matricola Rovello Porto che sulla scia di due successi consecutivi cerca il clamoroso tris sul campo della quotata Marnatese. Alle 21 impegno casalingo per il Gorla Cantù che con non pochi cerotti e alcune assenze importanti prepara l'assalto al Varese Academy in una bella sfida tra due squadre all'insegna della linea verde. Contemporaneamente trasferta non facile a Varedo per la Virtus Cermenate che però vuole e può allungare la sua serie utile di risultati.

Il programma del 5° turno del girone Ovest A

Sabato 21 ottobre ore 18.30 Marnatese-Rovello, ore 21 Gorla Cantù-Varese Academy, Cermenate-Varedo, Venegono-Virtus Luino; domenica 22 Novate-Cusano.

La classifica aggiornata del girone Ovest A

Casoratese 8; Cermenate 6; Varese Academy, Marnatese, Novate, Rovello Porro, Varedo 4; Gorla Team Abc Cantù, Venegono, Cusano 2; Virtus Luino 0.