Basket serie C: partenza con il botto, Cantù sbanca Cermenate all'overtime 80-88

E' iniziato con il botto il campionato di basket serie C in Lombardia e nel girone Ovest dove l'atteso derby brianzolo si è deciso all'overtime. A vincerlo è stato il Team Abc Cantù di coach Guido Saibene che ha espugnato il campo della Virtus Cermenate di coach Gilberto Spinelli per 88-80 dopo una gara bella e combattuta. Esordio amaro invece per il Rovello Porro di coach Luca Rossini battuto a Varese. Oggi si completa il primo turno del girone Ovest con le altre gare.

Il tabellino di Virtus Cermenate - Team Abc Cantù: 80 - 88 d1ts

Parziali 19-23, 44-34, 62-51, 71-71

Virtus Cermenate: Tremolada Michele 26, Lepri Jacopo 26, Tyrtyshnyk Antony 11, Verga Simone 7, Carioni Matteo 4, Konate Ibrahim 4, Camara Mamadou Diarra Dialeh 2, Cairoli Luca, Botta Pierfrancesco, Landonio Lorenzo ne, Mauri Simone ne, Zorzi Federico ne. All. Spinelli.

Team Abc Cantù: Meroni Gregorio 22, Clerici Filippo 17, Bandirali Luca Franco 13, Greppi Riccardo 12, Tosetti Carlo 12, Moscatelli Pietro 6, Mazzoleni Federico Antonio 4, Beltrami Andrea 2, Mazzoleni Alessandro Gavino, Toluwa George Miracle, Zimonjic Bogdan, Marelli Tommaso ne. All. Saibene.

Il cartellone del 1° turno d’andata girone Ovest A

Sabato 23 ore 21 Cermenate-Cantù 80-88 dts, Varese Academy-Rovello 68-44 (15-10, 30-18, 47-32); domenica 24 ore 18 Casoratese-Luino, Novate-Venegono; ore 21.30 Marnatese-Varedo. Riposa Cusano.

Classifica del girone Ovest A

Team Abc Cantù, Varese Academy 2; Cermenate, Rovello, Casoratese, Luino, Novate, Venegono, Marnatese, Varedo, Cusano 0.