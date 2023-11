Basket serie C: recupero infrasettimanale con sorpresa, il Rovello stoppa Cantù 66-48

Colpaccio del Rovello Porro nel recupero infrasettimanale valido per il 7° turno del campionato di basket serie C. Mercoledì sera infatti la squadra diretta dal tecnico canturino Luca Rossini è riuscita a stoppare a domicilio il Gorla Cantù che arrivava da ben tre successi di fila.

Una vittoria meritata per la matricola di Rovello che ha condotto la gara fin dall'inizio allungando dopo l'intervallo e tenendo a distanza i giovani canturini fino al 40'. Entrambe le squadre torneranno in campo già sabato sera per il 9° turno d'andata tutte e due in trasferta: Cantù renderà visita alla Virtus Luino e Rovello al Varedo. Sempre sabato il big match al vertice Cermenate-Casoratese.

Tabellino di Atena Rovello Porro-Gorla Cantù: 66- 48

Parziali: 20-13, 39-29, 52-37

Atena Informatica Rovello: Tomaselli 4, Donegà, Banfi, Cattaneo, Caccia 2, Aceti 4, Rampoldi 2, Losa 2, Ronchetti P. 15, Ronchetti A. 14, Olgiati 19, Pozzi 4. All. Rossini.

Team ABC Gorla Cantù: Tosetti 4, Beltrami ne, Cattaneo 13, Ferrari 7, Meroni ne, Moscatelli 10, Marelli 2, Mazzoleni A. 5, Mazzoleni F. 1, Toluwa 6, Greppi ne. All. Saibene.

Classifica del Girone Ovest A

Virtus Cermenate, Casoratese 12; Marnatese 10; Venegono, Gorla Cantù, Varese Academy, Novate 8; Varedo, Rovello Porro 6; Cusano 2; Luino 0.

Il programma del 9° turno del Girone Ovest A

Sabato 11 novembre ore 21 Luino-Gorla Cantù, Cermenate-Casoratese, Venegono-Marnatese, Varedo-Rovello; domenica 12 Luino-Varese Academy.