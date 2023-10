Basket serie C: riscatto Cermenate, Rovello ancora ko e Cantù non... gioca 

Si è giocato il secondo turno del campionato di basket serie C in Lombardia. Non per tutti però.

La gara Gorla Cantù-Novate infatti non si è disputata per l'arrivo in ritardo del medico locale e per regolamento la gara verrà omologata con lo 0-20 a favore degli ospiti. Ieri invece pronto riscatto della Virtus Cermenate che trascinata da un super bomber Lepri (autore di 30 punti) è andata a sbancare il campo del Venegono mentre secondo stop consecutivo per la matricola Rovello Porro.

I tabellini

Basket Venegono - Virtus Pall. Cermenate 83 - 88

Parziali 21-13, 39-36, 62-59

Venegono: Somaschini Tommaso 16, Presentazzi Andrea 14, Villamil Guido 14, Caccianiga Stefano 12, Florio Lorenzo 9, Turano Federico 8, Pavese Lorenzo 7, Bongiovanni Matteo 3, Caruso Riccardo, Colombo Giacobbe, Peretti Fabio, Somaschini Elia. All. Gergati.

Cermenate:Lepri Jacopo 30, Tyrtyshnyk Antony 17, Tremolada Michele 12, Verga Simone 9, Cairoli Luca 5, Konate Ibrahim 5, Camara Mamadou Diarra D. 4, Carioni Matteo 4, Botta Pierfrancesco 2, Marcolongo Francesco, Landonio Lorenzo ne, Zorzi Federico ne, Gromero ne, All.Spinelli



Rovello Porro di serie C

Basket Rovello - GS Casoratese 75 - 86

Parziali 18-30, 38-53, 63-72

Rovello:Ronchetti Paolo 15, Pozzi Alessandro 11, Aceti Oscar 10, Rampoldi Davide 8, Donegà Luca 8, Caccia Luca 6, Tomaselli Jacopo 6, Losa Riccardo 5, Olgiati Lorenzo 5, Cattaneo Federico 1, Banfi Emanuele, All. Rossini.

Casoratese: Bellotti Giorgio 20, Ciardiello Luca 15, Puricelli Daniele 14, Bernardi Gioele 13, Magnani Edoardo 9, Napoletano Giorgio 8, Goffi Samuele 3, Pariani Marcello 2, Picotti Stefano 2, Beretta Pietro, Calcaterra Luca, Tarocco Filippo. All. Allegretti.

I risultati del 2° turno: girone Ovest A

Sabato 30 ore 18 Rovello-Porro-Casoratese 75-86, Venegono-Virtus Cermenate 83-88; ore 18.30 Marnatese-Cusano Milanino 56-39; ore 21 Team Abc Cantù-Novate 0-20, Virtus Luino-Varese Academy 68-75. Riposa Varedo

Classifica del girone Ovest A

Varese Academy, Marnatese, Novate, Casoratese 4; Team Abc Cantù, Cermenate 2; Rovello, Luino, Venegono, Varedo, Cusano Milanino 0.

Questo il programma del 3° turno: girone Ovest A

Sabato 7 ottobre ore 21 Cantù-Venegono, Cermenate-Novate, Varese Academy-Casoratese; domenica 8 ore 18 Rovello-Virtus Luino, Cusano-Varedo.