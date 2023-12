Basket serie C: Rovello a casa della capolista, Cermenate cerca riscatto con il Venegono

Il campionato di basket serie c si prepara a fare 13. Nel weekend si gioca infatti il 13° turno stagionale, il 2° di ritorno che vedrà in campo le tre squadre lariane. Apripista sabato 9 alle 19 il Rovello Porro di coach Luca Rossini atteso dalla difficile trasferta sul campo della capolista Casoratese.

Sempre sabato alle 21 toccherà alla Virtus Cermenate provare a rialzarsi dopo4 sconfitte di fila. La squadra gialloblù riceverà il Venegono per tenere ancora aperta la porta per entrare in una delle tre prime posizioni.

Domenica 10 invece chiuderà il turno il Gorla Cantù che lanciato dal successo di sette giorni fa nel derby contro Cermenate renderà visita al Novate in una partita che ricordiamo all'andata fu persa a tavolino perché a Casnate arrivò in ritardo il medico. Una sconfitta a tavolino decretata dal giudice sportivo che lasciò non poche polemiche.

Programma del 13° turno, 2° ritorno del Girone Ovest A

Sabato 9 dicembre ore 19 Casoratese-Rovello, ore 21 Cermenate-Venegono, Varese Academy-Virtus Luino; domenica 10 ore 18 Novate-Gorla Cantù, Cusano-Marnatese.

Classifica del Girone Ovest A

Casoratese 20; Marnatese, Varese Academy 16; Virtus Cermenate, Varedo 12; Venegono, Gorla Cantù, Novate 10; Rovello Porro, Cusano 6; Virtus Luino 2.