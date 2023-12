Basket serie C: sabato 2 giro di boa con il derby Cantù-Cermenate, Rovello riceve la Varese Academy

Si alza il sipario questa sera sul girone di ritorno del campionato di basket serie C maschile. Nel girone Ovest A, dove sono inserite le tre squadre lariane, il 12° turno si apre già oggi con l'anticipo Varedo-Marnatese ma è inutile negare che tutta l'attesa in casa nostrana è rivolta a domani sera quando sul parquet del PalaFranescucci di Casnate con Bernate si giocherà il derby di ritorno Gorla Cantù-Virtus Cermenate.

All'andata i giovanotti canturini di coach Guido Saibene fecero il colpo corsaro imponendosi dopo un tempo supplementare e al termine di una gara bella e combattuta come si preannuncia anche quella di domani. Lo ammette anche Gilberto Spinelli coach della Virtus che torna a giocare dopo il turno di riposo:

"Torniamo in campo dopo al sosta e tre sconfitte di fila quindi speriamo che aver riposato ci abbia fatto bene. All'andata fu una bella sfida e penso che lo sarà anche domani perché si affrontano due squadre che amano giocare a basket a ritmi alti e con grande intensità. Noi dovremo essere bravi a fermare le loro individualità come Meroni, Clerici, Tosetti e Greppi ma non sarà facile".

Domani alle 18 scenderà in campo anche il Rovello Porro di coach Luca Rossini che ospiterà la Varese Academy terza forza del girone che all'andata si impose per 68-44 ma nell'arco di un girone la matricola di Rovello è cresciuta molto.

Programma del 12° turno, 1° ritorno del Girone Ovest A

Venerdì 1 dicembre Varedo-Marnatese; sabato 2 ore 18 Rovello-Varese Academy, ore 21 Gorla Cantù-Virtus Cermenate, Virtus Luino-Casoratese, Venegono-Novate.

Classifica del Girone Ovest A

Casoratese 18; Marnatese 16; Varese Academy 14; Virtus Cermenate 12; Varedo, Venegono 10; Gorla Cantù, Novate 8; Rovello Porro, Cusano 6; Virtus Luino 2.