Basket serie C: sabato di fuoco per Cermenate e Cantù nel Gold  ma anche per Rovello nel Silver

Giro di boa della seconda fase nel campionato di basket serie C lombardo.

Le sfide

Nel girone Gold Ovest a caccia di un posto playoff ci sono sia la Virtus Cermenate che il Gorla Cantù entrambe in campo sabato sera. Apripista sarà la Virtus di coach Flavio Fioretti che, mancata lunedì scorso di un soffio la conquista della Coppa Lombardia, alle 18 renderà visita alla Sanmaurense Pavia in un vero e proprio scontro diretto in chiave playoff. Spettatore interessato il Gorla di coach Guido Saibene che invece alle 21 riceverà il Settimo con vista secondo posto.

Il cartellone del 4° turno d’andata del girone Silver Ovest

Sabato 6 aprile ore 18 Virtus Cermenate-Sanmaurense, ore 21 Gorla Cantù-Settimo, Opera-Varedo; domenica 7 Novate-Robbio.

La classifica del girone Silver Ovest

Delta Line Opera 16; Gorla Cantù, Virtus Cermenate 12; Sanmaurense Pavia 10; Aironi Robbio 8; Varedo, Novate, Settimo 4.

Spostandoci nel girone Silver Ovest sabato in campo per il Rovello Porro di coach Luca Rossini che riceve la pari classifica Tromello in un match delicato con in palio punti pesanti.

Il cartellone 4° turno d’andata del girone Bronze Ovest

Sabato 6 aprile ore 20.30 Rovello Porro- Tromello, Virrus Luino-Vigevano, Cerro-Venegono, Corsico-Cusano

La classifica del girone Bronze Ovest

Cerro, Venegono 16; Luino, Vogevano 10; Tromello, Rovello8; Cusano 4; Corsico