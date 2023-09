Basket serie C: sabato in casa per Cantù e Rovello, fuoriporta per Cermenate 

Si prepara a tornare in campo il campionato di basket serie C maschile e si preparano a tornare in campo le tre portacolori lariane nel girone Ovest A tutte e tre impegnate nella giornata di sabato 30. Aprirà le danze la matricola Basket Rovello Porro di coach Luca Rossini che debutterà tra le mura amiche ospitando la Casoratese che nel match inaugurale aveva vinto. Il debutto per Rovello era invece stato amaro visto che si era dovuto inchinare al Varese Academy.

In contemporanea ma in trasferta scenderà in campo anche la Virtus Cermenate do coach Gilberto Spinelli che sarà ospite del Venegono con l'obiettivo di provare a riscattare il passo falso inizale subito all'overtime nel derby contro Cantù.

"Nonostante quella sconfitta - dice coach Spinelli - siamo carichi e andiamo a giocare questa nuova partita con grande entusiasmo. In settimana abbiamo lavorato per sistemare alcune cose in difesa e in attacco... possiamo fare bene".

Il Gorla Cantù di coach Guido Saibene, in palla dopo il bel successo al debutto, chiuderà la serata di sabato ospitando a Casnate il Novate: una sfida tra due formazioni che sono partite bene e che promettono di essere protagoniste del girone.

Questo il programma del 2° turno: girone Ovest A

Sabato 30 ore 18 Rovello-Porro-Casoratese, Venegono-Virtus Cermenate; ore 18.30 Marnatese-Cusano Milanino; ore 21 Team Abc Cantù-Novate, Virtus Luino-Varese Academy.

Tutti i risultati del 1° turno d’andata girone Ovest A

Cermenate-Cantù 80-88 dts, Varese Academy-Rovello 68-44 (15-10, 30-18, 47-32); Casoratese-Luino 90-83, Novate-Venegono 73-59; Marnatese-Varedo 95-87. Riposa Cusano.

Classifica del girone Ovest A

Team Abc Cantù, Varese Academy, Marnatese, Novate, Casoratese 2; Cermenate, Rovello, Luino, Venegono, Varedo, Cusano Milanino 0.