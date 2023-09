Basket serie C: si alza il sipario e porta subito in scena il derby Cermenate-Cantù

E' vigilia per tre squadre lariane pronte per il debutto nel campionato di basket serie C 2023/24. Sabato 23 settembre infatti scatta il semaforo verde sul rinnovato torneo che vede al via la Virtus Cermenate già in C Gold, il Team Abc Cantù proveniente dalla C Silver e la neopromossa Basket Rovello Porro salita dalla D, E subito si parte con il botto visto che sabato alle ore 21 a Cermenate va in scena il derby Virtus-Cantù tra due squadre giovani a cui piace correre e giocare a grandi ritmi. Contemporaneamente in campo anche il Rovello di coach Luca Rossini che farà il suo debutto ospite della Varase Academy.

Il cartellone del 1° turno d’andata

Sabato 23 ore 21 Cermenate-Cantù, Varese Academy-Rovello; domenica 24 ore 18 Casoratese-Luino, Novate-Venegono; ore 21.30 Marnatese-Varedo. Riposa Cusano.

Questa la Virtus Cermenate 2023/24

Cairoli Luca – Playmaker – 2004 – 180 cm

Thirtnisky Antony – Playmaker – 2002 – 185 cm

Botta Pierfrancesco – Playmaker – 2006 – 185 cm

Lepri Jacopo – Guardia – 1995 – 180 cm

Verga Simone – Guardia – 2003 – 180 cm

Carioni Matteo – Ala Grande – 2004 – 198 cm

Tremolada Michele – Ala – 1995 – 195cm

Todorovic Luka – Ala Piccola – 2002 – 195 cm

Camara Mamadou – Ala Grande – 2005 – 195 cm

Konate Ibrahim – Centro – 2002 – 202 cm

Zorzi Federico – Centro – 2005 – 200 cm

Landonio Lorenzo – Ala Grande – 2006 – 195 cm

Coach: Gilberto Spinelli

Assistente: Matteo Semoventa

Questo il Team Abc Cantù 2023/24

Azzolini Marco – Guardia – 2006 – 191 cm

Beltrami Andrea – Play/Guardia – 2006 – 189 cm

Bezzi Luca – Guardia/Ala – 2006 – 196 cm

Bellone Dante – Guardia – 2005 – 185 cm

Cattaneo Luca – Play – 2005 – 182 cm

Clerici Filippo – Guardia – 2005 – 197 cm

Ferrari Luca – Ala Piccola – 2006 – 193 cm

Greppi Riccardo – Centro – 2005 – 204 cm

Marelli Tommaso – Ala/Centro – 200 cm

Mazzoleni Alessandro – Guardia/Ala – 2006 – 197 cm

Mazzoleni Federico – Guardia/Ala – 2006 – 197 cm

Meroni Gregorio – Play/Guardia – 2005 – 193 cm

Moscatelli Pietro – Play/Guardia – 2006 – 190 cm

Toluwa George Miracle – Ala – 2005 – 190 cm

Tosetti Carlo – Playmaker – 2005 – 184 cm

Coach: Guido Saibene Guido

Assistente: Matteo Bonassi

Questo il Basket Rovello 2023/24

Caccia Luca – Ala – 2004 – 194 cm

Galbusera Andrea – Guardia – 2001 – 183 cm

Banfi Emanuele – Play – 2005 – 178 cm

Cattaneo Federico – Play/Guardia – 2001 – 182cm

Tomaselli Jacopo – Play – 1998 – 180 cm

Sgobbi Simone – Ala – 2001 – 188 cm

Aceti Oscar – Centro – 1997 – 198 cm

Rampoldi Davide – Play – 2001 – 179 cm

Losa Riccardo – Guardia/Ala -1994 – 191 cm

Ronchetti Paolo – Guardia- 2001 – 180 cm

Cattaneo Simone – Centro – 2001 – 190 cm

Olgiati Lorenzo – Ala /Centro – 1999 – 195 cm

Ronchetti Andrea – Ala – 1999 – 193 cm

Pozzi Alessandro – 2002 – Guardia – 188 cm

Coach Luca Rossini

Assistente: Alessandro Monti