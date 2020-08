Basket serie C Silver domani venerdì 28 si raduna Le Bocce Erba 2020/21

Basket serie C Silver vacanze finite in casa del club erbese.

Basket serie C Silver confermato alla guida di un roster molto valido coach Mauro Tagliabue affiancato dal vice Sergio Del Vecchio

Nel panorama del basket serie C Silver sta per scattare il semaforo verde per una della nostre esponenti Le Bocce Erba che domani sera venerdì 28 agosto si raduna ufficialmente per aprire la nuova stagione che la vedrà partecipare al campionato lombardo 2020/21. A fare gli onori di casa per questo primo ritrovo si sarà il confermato coach Mauro Tagliabue affiancato dal nuovo assistente Sergio Del Vecchio e dal preparatore Giuliano Botta. Sarà l’occasione per dare il benvenuto ai nuovi rinforzi Losa, Cesana e Marazzi che hanno rimpiazzato i partenti Dominioni, Malberti e Bergna ma presentare anche a tutta la squadra capitan Marco Spreafico in testa e ai giovani aggregati il programma della preparazione. Piano di lavoro che sul campo invece inizierà da lunedì 31 agosto. Per la prima settimana saranno svolte tre sedute di allenamenti alternando atletica e basket. Poi da venerdì 4 settembre la squadra salirà a Campodolcino per svolgere il tradizionale miniraduno in altura fino a domenica 6 con tanti allenamenti sul campo ma anche per fare gruppo. Da lunedì 7 settembre poi Le Bocce riprenderà a lavorare in palestra ad Erba.

Tutti i convocati al raduno de Le Bocce Erba 2020/21

Smaniotto Simone, Rigamonti Andrea, Losa Riccardo, Valsecchi Lorenzo (2000), Meroni Marco, Esposito Lorenzo (2000), Stillo Francesco (2001), Caimi Francesco (1999), Spreafico Marco (capitano), Marazzi Giovanni (2002), Corti Gianluca, Cesana Paolo, Sironi Daniele, Sirtori Vittorio (2001).

Lo staff tecnico de Le Bocce Erba C Silver

capo allenatore Tagliabue Mauro

assistente Del Vecchio Sergio

preparatore atletico Botta Giuliano

presidente Alfredo Corti

Dirigente Responsabile C Silver Mario Colombo

direttore sportivo Enzo Bloise