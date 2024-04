Basket serie C: stasera Cantù sfida la capolista Opera mentre Cermenate ospita Settimo

Entra nel vivo la seconda fase del campionato di Serie C maschile anche per le tre squadre lariane. Nel girone Silver Ovest questa sera il 2° turno di ritorno offre due partite cruciali per Cantù e Cermenate in lotta diretta per entrare nel tabellone playoff. Alle 21 fari puntati su Opera dove il Gorla Cantù rende visita alla capolista Delta Line con l'obiettivo di provare a strappare un successo che riaprirebbe completamente la lotta al vertice. Spettatrice interessata la Virtus Cermenate che in contemporanea gioca in casa contro il Settimo e vuole sfruttare il fattore campo per tornare alla vittoria e avvalorare il suo sogno playoff.

Il cartellone del 2° turno ritorno del girone Silver Ovest

Sabato 20 aprile ore 21 Opera-Gorla Cantù, Cermenate-Settimo; domenica 21 Novate-Sanmaurense, Varedo-Aironi Robbio.

La classifica del girone Silver Ovest

Delta Line Opera 18; Gorla Cantù, Virtus Cermenate 14; Sanmaurense Pavia 12; Aironi Robbio. Novate 10; Settimo 6; Varedo 4.

Spostandoci nel girone Silver Ovest stasera in campo anche il Rovello Porro che ospita il fanalino di coda Corsico per provare a fare un ulteriore passo avanti in classifica.

Il cartellone 2° turno ritorno del girone Bronze Ovest

Venerdì 19 aprile ore 21.30 Tromello-Venegono 88-93, sabato 20 ore 20.30 Rovello-Corsico, ore 21 Virtus Luino-Cerro, Vigevano-Cusano.

La classifica del girone Bronze Ovest

Cerro, Venegono 20; Vigevano 12; Luino, Rovello, Tromello 10; Cusano 4; Corsico 2.