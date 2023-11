Basket Serie C: stasera Cermenate ospita il big match con Casorate, trasferte per Cantù e Rovello

Non conosce soste il campionato di basket serie C che, giusto il tempo di archiviare il recupero infrasettimanale vinto dal Rovello contro Cantù, che già oggi porta in campo tutte e tre le compagini nostrane.

Il programma del 9° turno del Girone Ovest A

Big match a Cermenate dove alle 21 la Virtus di coach Gilberto Spinelli ospita lo scontro al vertice contro la pari classifica Casoratese. Cermenate arriva dal ko con Marnate ma proverà a sfruttare il fattore campo per fermare una delle corazzate del girone Ovest A. Trasferte invece sia per il Gorla Cantù che sul campo del fanalino di coda Luino proverà a rialzarsi dopo il ko nel derby infrasettimanale mentre il Rovello Porro proprio sulla scia del successo contro i canturini proverà a sorpredere anche il Varedo.

Sabato 11 novembre ore 21 Luino-Gorla Cantù, Cermenate-Casoratese, Venegono-Marnatese, Varedo-Rovello; domenica 12 Luino-Varese Academy.

Classifica del Girone Ovest A

Virtus Cermenate, Casoratese 12; Marnatese 10; Venegono, Gorla Cantù, Varese Academy, Novate 8; Varedo, Rovello Porro 6; Cusano 2; Luino 0.