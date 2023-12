Basket serie C: stasera il Gorla Cntù gioca d'anticipo a Venegono per regalarsi un altro colpo grosso

Si "scarta" già questa sera la gara inaugurale del turno prenatalizio del campionato di basket serie C. Apripista alle ore 21.15 sarà il Gorla Cantù che sulla scia del clamoroso successo ottenuto sette giorni fa contro Novate dopo due overtime, rende visita allo Scoiattolo Venegono per provare a farsi un altro bel regalo da due punti. Nel match d'andata Venegono s'impose sbancando il campo del Gorla per 74-86. Domani invece toccherà al Rovello Porro ospite sul campo della Virtus Luino mentre domenica 17 trasferta non facile per la Virtus Cermenate che, tornata alla vittoria settimana scorsa, cercherà di regalarsi un altro successo a Novate per tenere aperta la porta per una delle tre posizioni.

Programma del 14° turno, 3° ritorno del Girone Ovest A

Venerdì 15 ore 21,15 Venegono-Cantù; sabato 16 dicembre ore 21 Virtus Luino-Rovello Porro, Casoratese-Varese Academy; domenica 17 ore 18 Novate-Virtus Cermenate; mercoledì 20 Varedo-Cusano.

Classifica del Girone Ovest A

Casoratese 22; Marnatese, Varese Academy 18; Virtus Cermenate 14; Varedo, Gorla Cantù 12; Venegono, Novate 10; Rovello Porro, Cusano 6; Virtus Luino 2.