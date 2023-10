Basket serie C: stasera la Virtus Cermenate cerca il tris vincente a Luino

Sulla scia delle ultime due vittorie di fila questa sera torna in campo a caccia di conferme la Virtus Cermenate per aprire il 4° turno del girone A di serie C. Purtroppo in settimana in casa gialloblù è arrivata la conferma del brutto infortunio al ginocchio che ha messo fuori gioco il bomber Jacopo Lepri. Per lui probabilmente stagione finita.

Una tegola pesante per la Virtus anche se coach Gilberto Spinelli cerca di guardare avanti:

"Per noi è una perdita grave perché Jacopo era un terminale offensivo importante e non solo. Per ora continuiamo così poi valuteremo con la società se sarà il caso di tornare sul mercato. In questo momento siamo in fiducia di risultati e proviamo ad allungare la nostra serie utile stasera contro la Virus Luino che non sta attraversando un buon momento e noi vogliamo approfittarne".

Turni domenicali invece per le altre due portacolori lariane. Il Rovello Porto gasato dal promo successo stagionale renderà visita domani al Novate mentre trasferta sulla carta più morbida per il Gorla Cantù di coach Guido Saibene che pur con qualche cerotto e assenza cercherà sul campo del fanalino Cusano di tornare al successo dopo due stop consecutivi.

Il programma completo del 4° turno d’andata del girone Ovest A

Sabato 14 ottobre ore 21 Virtus Luino-Cermenate, Casoratese-Marnatese; domenica 15 ore 18 Novate-Rovello Porro, Varedo-Varese Academy, Cusano-Gorla Cantù

La classifica aggiornata del girone Ovest A

Casoratese 6; Varese Academy, Marnatese, Novate, Cermenate4; Gorla Team Abc Cantù, Rovello Porro, Venegono, Varedo 2; Virtus Luino, Cusano Milanino 0.