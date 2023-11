Basket serie C: stasera recupero speciale il derby Rovello Porro-Gorla Cantù

Stasera va in scena un derby brianzolo infrasettimanale nel girone Ovest A di serie C maschile. Si recupera infatti alle 21 la gara Rovello Porro-Gorla Cantù valida per il 7° turno e rinviata il 1 novembre scorso.

Di fronte due squadre che arrivano da situazioni diverse: il Gorla di coach Guido Saibene è lanciatissimo sulla scia di tre vittorie consecutive mentre i padroni di casa della matricola Rovello hanno riposato nel turno precedente dopo due sconfitte di fila. Tanti gli ex in campo a cominciare dal coach del Rovello Luca Rossini che in passato ha allenato nelle giovanili canturine.

Gara che vede favorito il Gorla che vincendo salirebbe al secondo posto ma occhio alla matricola Rovello già a segno due volte in questo avvio di stagione.

Recupero del 7° turno d'andata del Girone Ovest A

Mercoledì 8 novembre ore 21 Rovello Porro-Gorla Cantù (arbitri Sangalli-Lanzani)

Classifica del Girone Ovest A

Virtus Cermenate, Casoratese 12; Marnatese 10; Venegono, Gorla Cantù, Varese Academy, Novate 8; Varedo 6; Rovello Porro 4; Cusano 2; Luino 0.

Il programma del 9° turno del Girone Ovest A

Sabato 11 novembre ore 21 Luino-Gorla Cantù, Cermenate-Casoratese, Venegono-Marnatese, Varedo-Rovello; domenica 12 Luino-Varese Academy.