Basket serie C: stasera Rovello cerca il colpo a Busnago per evitare la retrocessione

E' già decisiva la gara di questa sera per il Rovello Porro chiamato a una grande impresa per evitare la retrocessione dalla serie C.

La sfida che vale una stagione

Oggi infatti la squadra brianzola diretta dal coach canturino Luca Rossini gioca la terza partita della serie playout contro la Fortitudo Busnago che sta conducendo per 2-0 e ora ha ben tre match point a suo favore per salvarsi. Rovello invece deve provare a vincere stasera a Busnago (ore 21) per tenere aperta la serie e riportarla almeno a gara 4 in programma sabato 1 giugno in casa altrimenti sarà retrocessione a distanza di solo un anno dalla promozione in serie C.

Il calendario completo della serie playout

Gara 1:11 maggio Fortitudo Busnago-Rovello 70-67

Gara 2; 18 maggio Rovello-Fortitudo Busnago 74-79

Gara 3: 24 maggio ore 21 Fortitudo Busnago-Rovello

Gara4: 1 giugno Rovello-Fortitudo Busnago

Gara 5: 8 giugno Fortitudo Busnago-Rovello