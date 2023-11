Basket Serie C: stasera scontro diretto per Cermenate a Varese, Rovello Porro ospita il Cusano 

Si apre questa sera, sabato 18 novembre 2023, il penultimo turno d'andata del campionato di Serie C. A riposo il Gorla Cantù mentre oggi scendono in campo le altre due squadre brianzole. Alle ore 18 apre il Rovello Porro di coach Luca Rossini che ospita il Cusano per provare a inanellare un'altra vittoria di spessore. In serata invece trasferta delicata per la Virtus Cermenate che archiviate due sconfitte consecutive cerca il riscatto sul difficile campo del Varese Academy.

Basket Serie C: stasera scontro diretto per Cermenate a Varese

Uno scontro diretto ad alta quota per i gialloblù di coach Gilberto Spinelli che così ha parlato alla vigilia: "Ci aspetta una partita complicata perché arriviamo da due sconfitte e perché affrontiamo una squadra che ha una fisicità incredibile soprattutto nel settore lunghi. Questo è anche il nostro punto debole visto che abbiamo un solo lungo di ruolo e altri giocatori adattati. Paghiamo in centimetri e stazza quindi dovremo sopperire correndo, trovare canestri facili e avere una buona giornata al tiro dall’arco provando anche a chiudere l’area per limitare il loro centri. E’ una gara difficile ma vogliamo giocarla con le nostre armì".

Programma del 10° turno del Girone Ovest A

Sabato 18 novembre ore 18 Rovello Porro-Cusano, ore 20.30 Varese Academy-Cermenate, Luino-Varedo, Casoratese-Venegono, Marnatese-Novate. Riposa Gorla Cantù.

Classifica del Girone Ovest A

Casoratese 14; Virtus Cermenate, Marnatese 12; Varese Academy 10; Venegono, Gorla Cantù, Varedo, Novate 8; Rovello Porro 6; Cusano, Virtus Luino 2.