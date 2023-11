Basket serie C: stasera torna in campo la Virtus Cermenate che ospita il "quasi" testa-coda con Cusano

Impegno infrasettimanale per il campionato di basket serie C maschile che oggi torna in campo per giocare il 7° turno d'andata. Per le squadre lariane in campo però stasera solo la capolista Virtus Cermenate che alle ore 21 in casa ospita il Cusano penultimo del Girone Ovesta A. Quasi un testa coda per la squadra di coach Gilberto Spinelli che non vuole concedersi distrazioni e punta a mantenere il primato solitario. Posticipato a mercoledì 8 novembre invece il derby Rovello Porro -Gorla Cantù.

Il programma del 7° turno del Girone Ovest A

Mercoledì 1 novembre ore 21 Cermenate-Cusano, Venegono-Varedo, Novate-Casoratese, Marnatese-Luino; mercoledì 8 Rovello Porro-Gorla Cantù.

Classifica del Girone Ovest A

Virtus Cermenate 10; Casoratese 8; Gorla Cantù, Varese Academy, Marnatese, Novate, Varedo, Venegono 6; Rovello Porro 4; Cusano 2; Luino 0.

Il programma dell’8° turno del Girone Ovest A

Sabato 4 novembre ore 18.30 Marnatese-Cermenate, ore 21 Gorla Cantù-Varedo, Casoratese-Cusano, Varese Academy-Venegono, Luino-Novate.