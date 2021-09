Basket serie C, terzo test ok per la Virtus Cermenate aspettando il Trofeo Renato Malacarne

Basket serie C: continuano le amichevoli pre campionato delle squadre lariane maschili.

Basket serie C bene anche Le Bocce Erba che nella sua seconda uscita ha superato il Civate e ora è attesa da altre tre gare ravvicinate

Continua la serie di amichevoli pre season per le squadre lariane impegnate nei prossimi campionati di basket serie C. In Gold terzo test amichevole per la Professional Link Cermenate di coach Gilberto Spinelli che dopo il successo per 82-69 contro Villasanta e la sconfitta nella seconda uscita contro l'NPO Olginate di serie B per 70-79, nel weekend scorso ha ospitato in casa la pari categoria Basket Groane Lentate del coach brianzolo Corrado Bocciarelli. Una buona sgambata utile per affinare intesa ed equilibri che la Virtus ha vinto per 68-65. Ricordiamo che nel prossimo weekend del 18-19 settembre Cermenate ospiterà l'edizione 2021 del classico Trofeo Renato Malacarne: sabato 18 settembre le semifinali Valceresio Arcisate-Busto Arsizio e a seguire Virtus-Cusano Milanino. Domenica 19 le finali.

In C Silver buona anche la seconda per Le Bocce Erba

Seconda uscita stagionale per Le Bocce Erba che domenica ha giocato contro il Civitz di Civate. Dopo il successo all'esordio stagionale contro la Forti e Liberi Monza per 68-63, la squadra di coach Arturo Fracassa ha messo a segno un altro risultato utile imponendosi per 45-67 nonostante le assenze di Smaniotto, Meroni e Citterio. Nel complesso una buona prova corale con buona intensità in difesa e un pò più di ritmo in attacco rispetto alla partita precedente con Forti e Liberi. Le Bocce ora è attesa da altre tre amichevoli ravvicinate: domani 14 settembre a Cadorago di serie D, quindi mercoledì 15 settembre contro il Busnago di C Gold e infine il 17 settembre il Bottanuco di C Silver, prologo del debutto in campionato contro Cantù. Cantù invece ha giocato in amichevole vincendo contro Garbagnate eora tornerà in campo giovedì sera per un altro test contro il Mi Games Basket Milano e poi l'ultimo test prima dell'esordio in campionato sarà martedì prossimo contro il San Pio X Milano.