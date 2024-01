Basket serie C: un sabato sera da urlo con il derby Cermenate-Rovello e il big match Cantù-Casoratese 

Si annuncia un sabato da urlo nel campionato di serie C dove saranno le tre squadre lariane ad aprire il 6° turno di ritorno del girone Ovest A. E sarà proprio un derby brianzolo sabato sera una delle gare più attese.

Fari puntati alle 21 infatti sul campo di Cermenate dove la Virtus, lanciatissima dopo quattro vittorie di fila nelle zone alte, proverà a calare il pokerissimo ricevendo il Rovello Porro. Una sfida che sulla carta appare segnata anche se Gilberto Spinelli coach dei padroni di casa non sottovaluta:

"Arriviamo da quattro vittorie, l'ultima molto buona, ma sappiamo che andiamo a giocare una partita ostica e insidiosa. Perchè affrontiamo un Rovello che dopo avere avuto un pò di problemi fisici ora sta recuperando tutti gli effettivi e poi pur essendo squadra giovane ha anche giocatori di esperinza che conoscono bene la categoria. Ecco perché dovremo essere bravi e concentrati ma anche pazienti in attacco per eseguire bene e sfruttare i vantaggi fisici che potremmo avere".

Sul fronte opposto non nasconde le difficoltà coach Luca Rossini che però non parte battuto:

"Sulla carta e guadando le ambizioni delle due società la gara sembrerebbe improba. Cermenate è forte, ha un roster giovane ma di altissimo livello per puntare ai primi posti. Sappiamo che sarà dura ma non abbiamo nulla da perdere e come nel match d'andata proveremo a giocarcela buttando tutto in campo".

In contemporanea turno casalingo per il Gorla Cantù che a Casnate riceverà la capolista Casoratese avversario forte e in gas ma che all'andata i ragazzi di coach Guido Saibene riuscirono a battere sul suo campo.

Programma del 17° turno, 6° ritorno del Girone Ovest A

Sabato 20 gennaio ore 21 Virtus Cermenate-Rovello Porro, Gorla Cantù-Casoratese, Marnatese-Varese Academy, Venegono-Cusano; domenica 21 Novate-Varedo.

Classifica aggiornata del Girone Ovest A

Casoratese 24; Varese Academy 22; Marnatese , Cermenate 20; Gorla Cantù, Varedo 16; Novate 12; Venegono 10; Rovello Porro 8; Cusano, Virtus Luino 6.