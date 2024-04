Basket serie C: weekend di sfide cruciali per Cantù e Cermenate nel Silver e per Rovello nel Bronze

Vigilia di giro di boa della seconda fase nel campionato di serie C maschile. Sabato 13 infatti si apre il ritorno nei gironi lombardi con i fari puntati sul Silver dove sono impegnate le due squadre nostrane appaiate al secondo posto, Virtus Cermenate e Gorla Cantù attese da sfide cruciali. Turno casalingo fondamentale per il Gorla di coach Guido Saibene che riceve la Sanmaurense Pavia con la possibilità battendola di eliminarla dalla corsa Playoff. Un risultato che interessa anche al Cermenate di coach Flavio Fioretti che invece domenica sarà di scena a Robbio in una gara assolutamente da non fallire per continuare il testa a testa con Cantù per un posto nei playoff.

Il cartellone del 1° turno ritorno del girone Silver Ovest

Sabato 13 aprile ore Settimo-Varedo; sabato 13 ore 21 Gorla Cantù-SanMaurense; domenica 14 ore 18 Robbio-Virtus Cermenate, Novate-Opera.

La classifica del girone Silver Ovest

Delta Line Opera 18; Gorla Cantù, Virtus Cermenate 14; Sanmaurense Pavia 10; Aironi Robbio. Novate 8; Varedo, Settimo 4.

Spostandoci nel girone Silver Ovest dopo l'ultimo successo casalingo il Rovello Porro è atteso da una trasferta molto tosta. Sabato 13 infatti la squadra brianzola diretta da coach Luca Rossini sarò ospite della capolista Cerro Maggiore.

Il cartellone 1° turno ritorno del girone Bronze Ovest

Sabato 13 aprile Venegono-Vigevano, ore 21 Cerro Maggiore-Rovello Porro, Corsico-Virtus Luino; domenica 14 Cusano-Tromello.

La classifica del girone Bronze Ovest

Cerro 18; Venegono 16; Vigevano 12; Luino, Rovello 10; Tromello 8; Cusano 4; Corsico 2.