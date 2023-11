Basket serie C: weekend nero per Cermenate ko all'overtime a Varese e per Rovello stoppato in casa

Weekend nero per le squadre lariane nel campionato di basket serie C. A riposo il Gorla Cantù mentre hanno perso sia Virtus Cermenate che Rovello Porro. La Virtus di coach Gilberto Spinelli ha dovuto incassare la sua terza sconfitta di fila sul campo della Varese Academy dove è stata protagonista di una prova generosa ma si è dovuta arrendere solo dopo un overtime venendo così agganciata dai giovani varesini al terzo posto a quota 12. Ko casalingo invece per il Rovello Porro di coach Luca Rossini stoppato dal Cusano che ha trovato l'allungo dopo l'intervallo.

Il tabellino Basket Rovello - C.S.C. Cusano: 61 - 78

Parziali 24-21, 34-38, 45-58

Basket Rovello : Ronchetti Andrea 15, Ronchetti Paolo 14, Pozzi Alessandro 13, Aceti Oscar 7, Caccia Luca 4, Donegà Luca 4, Losa Riccardo 2, Rampoldi Davide 2, Banfi Emanuele, Cattaneo Federico, Olgiati Lorenzo, Tomaselli Jacopo. All. Rossini.

Il tabellino di Varese Academy - Virtus Pall. Cermenate: 85 - 81

Parziali 23-21, 35-46, 56-60, 72-72, D1ts

Virtus Cermenate : Tremolada Michele 26, Tyrtyshnyk Antony 13, Konate Ibrahim 10, Todorovic Luka 10, Lakivecic Jovan 10, Camara Mamadou Diarra D. 4, Cairoli Luca 3, Verga Simone 3, Carioni Matteo 2, Mauri Simone, Botta Pierfrancesco ne, Zorzi Federico ne, All. Spinelli.

Risultati del 10° turno del Girone Ovest A

Sabato 18 novembre ore 18 Rovello Porro-Cusano 61-78, ore 20.30 Varese Academy-Cermenate 85-81 dts, Luino-Varedo 77-78, Casoratese-Venegono 84-77, Marnatese-Novate 82-54. Riposa Gorla Cantù.

Classifica del Girone Ovest A

Casoratese 16; Marnatese 14; Virtus Cermenate, Varese Academy 12; Varedo 10: Venegono, Gorla Cantù, Novate 8; Rovello Porro 6; Cusano, Virtus Luino 2.

Programma del 11° turno del Girone Ovest A

Sabato 25 novembre ore 18 Venegono-Rovello, ore 21 Cantù-Marnatese; domenica 26 Cusano-Luino, Varedo-Casoratese, Novate-Varese Academy. Riposa Virtus Cermenate.